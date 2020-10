En nuestra revista SEMANA puedes ver todas las fotografías de la boda de Antonio Resines y la mujer con la que lleva 30 años, Ana Pérez-Lorente.

Parecía que no iba a tener lugar. Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente llevan tres décadas juntos que han estado marcados hasta por dos rupturas, sin embargo, la pareja ha conseguido salir airosa de cada una de sus crisis sentimentales. Así lo demuestra que hayan contraído matrimonio en una íntima ceremonia en la que se cumplieron con todas las medidas de seguridad, tal y como te contamos en SEMANA este miércoles. A pesar de que el actor y la productora tenían en mente una boda por todo lo alto en la que celebraran el amor con todos sus amigos y familiares, no ha sido posible. Los recién casados han tenido que adaptarse a los tiempos COVID, se han dado el ‘sí, quiero’ con mascarilla y lo han celebrado con un grupo muy reducido en una marisquería, fotografías que podrás ver en nuestro nuevo número.

Para los novios era un sueño poder casarse, más aún si se tiene en cuenta que en el año 2015 cuando Antonio Resines enfermó querían dar este paso. Resines y Ana llevaban varios años mascando la idea, por lo que ni siquiera el coronavirus les ha quitado la ilusión. Quien no se quiso perder el enlace fue el hijo del actor, Ricardo, fruto de su matrimonio anterior, pues era uno de los días más importantes de la vida de su padre, Antonio Resines. Si bien no quisieron hacer desplazamientos y comieron en un restaurante cercano a su residencia, Resines y Ana no tuvieron reparo alguno en posar para los fotógrafos apostados en la puerta. Incluso dieron algunas declaraciones acerca del momento tan especial que acababan de vivir, palabras que puedes leer en las páginas de SEMANA.

A ambos les acompañaba una gran sonrisa y un elegante look que incluso se plasmó en los muñecos de boda de su tarta nupcial. Tal y como puedes ver en tu revista favorita consiguieron plasmar los outfits que Resines y Ana eligieron para casarse con exactitud, un detalle muy original con el que los novios se mostraban encantados. Aunque esta no es la única sorpresa para los seguidores de Resines, pues el intérprete y su mujer recibieron presentes y obsequios de sus seres queridos, los cuales se llevaron a casa tras la celebración de su boda.

El cántabro y su esposa duermen en cuartos separados, pero esto no ha apagado en absoluto nada entre ellos. Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente forman un tándem perfecto desde que se conocieran en 1992 de la manera más fortuita que podías imaginar. Así lo reveló ella misma en ‘Mi casa es la tuya’: «Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: ‘Nos siguen’. Así que le dije: ‘Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen’. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no le volví a verle hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije ‘¿sabes quién soy?’ y me dijo: ‘Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana’. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora».

A comienzos de este mes la actriz Verónica Forqué comentó en ‘El Intermedio‘ que los planes de Resines y Ana se habían truncado debido a la pandemia, no obstante, muy pocos sabían que su enlace finalmente iba a tener lugar, eso sí, con ciertos cambios. «Resines se va a casar, me ha mandado la invitación, pero la han delay porque los pobres míos se iban a casar a primeros de octubre… La boda se ha retrasado», comentó la íntima amiga del actor. Solo unos días después, concretamente el 10 de octubre, Resines y la que ha sido su pareja los últimos 30 años se han convertido en marido y mujer.

Ana y Resines no solo comparten plano sentimental, también laboral. Forman un buen equipo en cuestiones relacionadas con el trabajo y así lo demuestra que hayan trabajado mano a mano en varias ocasiones. Ejemplo de ello en ‘Historias de nuestro cine‘ o en obras muy relevantes como es el caso de su autobiografía, ‘Memorias de un calvo’, aunque el verdadero proyecto es el que acaban de firmar, su boda.

Ana es el pilar de Antonio Resines

La esposa de Resines es, sin duda alguna, fundamental en su vida. De hecho, siempre lo ha sido. Además de ser su pareja, es su confidente, su amiga, su ayudante y su socia, aunque siempre ha tratado de permanecer alejada de los focos.