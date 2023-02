Antonio Montero revela cómo afrontó su crisis matrimonial con Marisa Martín-Blázquez

Su paso por el concurso de 'Pesadilla en el paraíso' ha hecho que conozcamos a un Antonio Montero muy diferente. Se ha abierto, se ha sincerado y ha dejado que nos "colásemos" en su relación con Marisa Martín-Blázquez. Tras más de cuatro décadas, son contadas las ocasiones en las que la pareja ha hablado abiertamente sobre su historia de amor. Sin embargo, en el concurso, el colaborador de televisión se olvidó de las cámaras y se sinceró con sus compañeros. Una vez que abrió la veda, su relación con la periodista acaparó titulares y horas de programa, algo que hizo que Marisa se molestara. Sin embargo, un malestar que no hizo que declinara la invitación de estar presente en la final del reality, sorprendiendo así a su pareja. Ahora, Antonio Montero vuelve a hablar de su relación y cuenta cómo afronta su crisis matrimonial con ella.

Antonio Montero ha querido defender su relación con Marisa Martín-Blázquez y dejar claro que siempre le ha gustado su mujer: "Claro que me gusta, siempre me ha gustado y siempre me ha puesto", cuenta. Sin embargo, ha querido explicar lo que ocurrió cuando cumplió los 50 y cómo vivió una crisis que sufrió tanto a nivel personal como sentimental: "Voy a contar lo que ha pasado y lo que explica todo esto. ¿Qué pasa? Que yo tuve una época que tuve mis confusiones, mis problemas y mi crisis importante personal. Muchas cosas, que coincide habitualmente cuando tenemos 50 años y dicen que en los hombres es algo habitual. Dicen que llega un momento en el que te planteas cosas y más en un caso como el mío en el que llevo 40 años con la misma persona. Y también viví una crisis matrimonial", empieza diciendo.

Antonio Montero confiesa que su separación le "duró muy poco tiempo"

El colaborador de televisión asegura que "yo en ese momento me planteo ciertas cosas y de hecho se llega a publicar en internet que me he separado, que no sé que. De hecho si tú pones Google, pone que estoy separado". Durante su conversación, los compañeros de programa han querido saber cuánto tiempo duró esa crisis y el tiempo en el que estuvieron separados: "Mi separación me duró muy poco tiempo. Muchísimo menos de un año. Infinitamente menos", ha respondido de manera sincera. A pesar de que ha asegurado de que no iba a hablar mucho más de este tema, antes ha querido explicar cómo se reconcilió con Marisa Martín-Blázquez.

Sus compañeros han querido conocer cómo se dieron una nueva oportunidad y dejaron atrás el pasado, a lo que Antonio Montero ha respondido muy sincero y en tono jocoso: "Me llevó a volver que Marisa me rescató y yo me dejé rescatar porque era como "¿tú donde vas a ir sin mí, mamarracho?". "Pues a casa". Pues ya está. No pasa nada", ha dicho bajo la atenta mirada de sus compañeros.

Antonio Montero ha querido explicar lo que quería decir, tranquilizando así a sus compañeros, quienes se han alterado tras sus últimas declaraciones: " Estoy intentado explicarlo de una manera divertida. Podéis imaginar que en esa situación que yo no manifiesto esa manera tan alegre o no tan alegre digamos quitándole hierro, pero hay mucho sufrimiento, hay muchas conversaciones muy largas e incluso ciertos reproches, que luego uno se arrepiente. Yo en mí caso lo hice profundamente, de personas que nos queremos tantísimo lleguemos a plantearnos cosas o a hablarnos mal".