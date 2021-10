Antonio David Flores ha vuelto a Málaga dos días después de que se publicara que él y Olga Moreno habían decidido supuestamente divorciarse.

Antonio David Flores y Olga Moreno llevan desde este miércoles siendo protagonistas de la crónica social. El matrimonio ha decidido supuestamente poner punto y final a su matrimonio tras más de 12 años casados y 20 años juntos, sin embargo, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. No quieren explicar qué ha sucedido ni tampoco entrar a desmentir o confirmar la noticia, actitud que multiplica las incógnitas sobre este asunto. Después de que el malagueño acudiera junto a su abogado a la comisaría para poner una misteriosa denuncia, ha hecho las maletas y ha vuelto a la Costa del Sol.

Ana Rosa Quintana ha desvelado este viernes cuál es el paradero de Antonio David Flores en la actualidad. «Para que lo sepáis, Antonio David está en su casa de Málaga, la que comparte con Olga y los chicos», ha dicho la presentadora. Este movimiento vuelve a demostrar que entre Olga y Antonio David, a pesar de los rumores, existe cordialidad y buen rollo. El excolaborador ha vuelto a la casa que ha compartido con Olga Moreno los últimos años, una vivienda que en los últimos meses ha sido su auténtico refugio. Eso sí, todavía se desconoce si su intención es la de quedarse en la residencia o bien recoger algunas pertenencias para empezar su vida desde cero.

Él, por su parte, no ha comentado nada al respecto en su canal de Youtube, donde acaba de aterrizar. Antonio David ya ha posteado dos vídeos en los que revela su objetivo y agradece el apoyo que la ‘marea azul’ le ha brindado durante esta última etapa, pero no hace mención a su situación sentimental. Tan solo ha insistido en que está fuerte a nivel mental y que su actitud es positiva frente a todas las batallas legales que tiene por delante. El patriarca de los Flores está inmerso en varios procesos judiciales entre los que destaca la encrucijada que mantiene con ‘Sálvame’, a los que denunció por «despido improcedente». Hace algunas semanas se hizo pública la sentencia y es que se había condenado a la productora a pagarles más de 80.000 euros por considerar que era nulo.

Su abogado y amigo, Iván Hernández, no ha aclarado si su cliente se ha planteado la opción de mandar un comunicado aclarando qué sucede realmente en la pareja. No ha desvelado si finalmente dará ese paso ni más detalles sobre cómo se encuentra el malagueño, dejando la pelota en su tejado. Rocío Flores, por su parte, este viernes ha compartido un texto con el que asegura sentirse muy identificada, ya que, pese a todo, ha sabido resurgir de sus cenizas. La docuserie de su madre le ha señalado en varias ocasiones, pero ella se ha centrado en su salud mental con el único objetivo de salir adelante. «Te pasaron tantas cosas que no merecías, pero te enseñaron que eres más fuerte de lo que creías», dice Rocío Flores en su Instagram.