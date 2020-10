El colaborador se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones que ha hecho en exclusiva para SEMANA la mujer de Ortega Cano.

Este miércoles, Antonio David Flores ha respondido a las recientes declaraciones de Ana María Aldón en SEMANA. En una entrevista con esta revista, la mujer de José Ortega Cano y su marido nos abren las puertas de su casa en exclusiva. Y la que fuera finalista de ‘Supervivientes 2020’ habla de su relación con la nieta de Rocío Jurado, con la que coincidió en el reality de Telecinco en Honduras.

«Lo que veo que es que habla de Rocío Carrasco y pide que se le respete. El respeto va unido directamente a tu comportamiento y a lo que das a los demás. En ‘Supervivientes’ ella se posicionó a favor de Rocío y ahora en las declaraciones veo que no. Bueno…». Son las palabras del colaborador sobre la diseñadora, que se sincera en SEMANA y cuya entrevista íntegra puedes encontrar de forma física en los quioscos o descargando la versión online AQUÍ.

Cuando Ana María y Rocío coincidieron en las costas del Caribe, la actitud de la mujer del torero provocó en ocasiones el desencanto por parte de la joven. Ésta esperaba que ella la defendiera a capa y espada, pero ésta prefería dejar que cada una jugara su juego. A medida que el concurso avanzaba la relación entre ellas fue cada vez más próxima, y la hija de Rocío Carrasco entendió la postura de Aldón, que ella interpretó a veces como algo distante. «Ahora ha pasado el tiempo y no le doy la mayor importancia», ha señalado el malagueño.

El ex Guardia Civil también ha hablado en ‘Sálvame’ de la tía de su hija, Gloria Camila, que se acaba de estrenar como actriz. «Ella tiene un desparpajo que no es normal. Clava las imitaciones, las voces, los gestos», decía. «Va a cerrar muchas bocas porque tiene desparpajo y lo hace bien». Antonio David conocía desde hace tiempo las dores artísticas de la hija de Ortega Cano, de cuyo talento para las artes escénicas no duda: «Te cambia la voz y te puede estar hablando con acento madrileño, con acento sudamericano…».

Belén Esteban comentaba que le parece un verdadero reto que Gloria Camila se atreva a trabajar como actriz en una telenovela. Algo que a ella le han propuesto, pero que no haría jamás por respeto a los profesionales de la interpretación. «Una vez se puso un director n director para que yo hiciera teatro, dije que no. No es que me llame la atención», admitía.