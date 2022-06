El último año ha sido de constantes cambios para Antonio David Flores. Desde que se emitiera la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ su vida no era la de antes. Y no únicamente por el hecho de que la hija de Rocío Jurado hablase de presuntos malos tratos por parte del ex Guardia Civil. Sino también porque vio como se quedó sin su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘, como la audiencia se le echó encima o incluso como su matrimonio desembocaba en el fracaso. A pesar de que fueron momentos difíciles poco a poco respira más aliviado. Sobre todo ahora que ya no esconde su relación con Marta Riesco, la reportera de ‘El programa de AR’ que se ha convertido en su mejor apoyo durante este tiempo. Su vida ha cambiado pero después de más de un año se ha dado de bruces con su pasado: el universo ‘Sálvame’.

Después de tanto tiempo, Antonio David Flores ha coincido con algunos de los que fueron sus compañeros durante su paso por ‘Sálvame’. El malagueño ha acudido a la misa funeral que ha tenido lugar este lunes en la tarde en honor a Jesús Mariñas, que falleció el pasado 10 de mayo a los 79 años a causa de un cáncer de vejiga. Allí ha coincido con algunos de sus ex compañeros como Carmen Borrego, Terelu Campos o Lydia Lozano entre otros. Todos ellos se han mostrado muy críticos con Antonio David por lo que ahora han protagonizado un momento tenso en las inmediaciones de la iglesia donde ha tenido lugar el funeral. Aunque no era momento ni lugar para echarse las cosas en cara, algo que Antonio David Flores sí ha hecho a través de su canal de Youtube.

Antonio David Flores se despidió públicamente de Jesús Mariñas el día de su fallecimiento

La aparición del que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha sido todo una sorpresa. Aunque lo cierto es que tras el fallecimiento del periodista, Antonio David se mostró completamente desolado por su pérdida: «Nada mejor que despedirse con el respeto de la profesión y la admiración de aquellos que hasta te sufrimos en nuestras propias carnes…Mañana en mi canal de YouTube mi homenaje para ti. Buen viaje amigo…», escribía por aquel entonces. Ahora, ha querido rendirle homenaje delante de todos. Antonio David Flores nunca se ha escondido. Y ahora que su vida está cada más más estabilizada, menos aún.

Durante el funeral también ha coincido con Rosa Benito, la tía de Rocío Carrasco. Aunque durante muchos años, el malagueño habría mantenido buena relación con la familia mediática de Rociíto. Sin embargo, tras el desgarrador testimonio de la empresaria, algunos de los familiares, como es el caso de Rosa Benito, se habrían distanciado de Antonio David Flores.