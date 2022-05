Tras meses en el ojo del huracán, Antonio David Flores y Marta Riesco han dado un giro en su relación. La pareja ya no se esconde. Una de las principales exigencias de la reportera para su reciente reconciliación con el excolaborador. Por fin, les vemos relajados, paseando por las calles de Madrid y disfrutando del sábado noche. Estas imágenes se producen en un momento significativo, después de la primera entrevista de Olga Moreno en la revista SEMANA.

El malagueño ha cambiado por completo de actitud. Cuando confirmó el romance intentó ser muy cauto para no dañar a terceras personas. Ahora, sin embargo, le vemos tranquilo acompañado de su chica sin importarle la presencia de los focos de la prensa. Ambos disfrutaron del sábado noche y sorprendieron conjuntando sus vestimentas con un toque muy roquero. Marta Riesco eligió para la ocasión un minivestido de cuero y botas estilo cowboy mientras Antonio David Flores optó por una biker, pantalones desgastados y zapatillas.

La normalidad impera entre Antonio David Flores y Marta Riesco

Hace tan solo una semana que la pareja oficializó su romance a través de las redes sociales. La periodista aprovechó el cumpleaños del malagueño para compartir una foto juntos. Añadió un tierno mensaje: «Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan🌟♥️ Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo… INDESTRUCTIBLE», le decía. Cabe recordar que anteriormente, la revista SEMANA había publicado en portada las primeras y esperadas imágenes de la pareja del momento.

Estos últimos meses han sido una auténtica montaña rusa de emociones para ellos en los que, incluso, han roto. Un altibajo que se produjo a raíz de la ausencia de Antonio David Flores en la fiesta por el 35 cumpleaños de su novia. Él declino acudir, algo que Marta Riesco no se esperaba y decidió romper con él de forma fulminante. Aunque días después confesaba que seguía tan enamorada como el primer día y que volvería con el ex Guardia Civil si este cumplía una serie de requisitos. Entre ellos, se encontraba actuar con total normalidad como pareja. Algo que ya están empezando a hacer. Además, parece que ahora atraviesan una excelente etapa a nivel sentimental.

Este nuevo rumbo se produce en una semana en la que Antonio David Flores ha copado titulares por la entrevista de su ex, Olga Moreno, en SEMANA. La sevillana se ha pronunciado después de seis meses de profundo silencio. Ha ofrecido su entrevista más personal contando cómo ha vivido su ruptura. También ha asegurado que no se merecía lo que le había pasado. «He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra», es uno de los grandes titulares que nos deja su testimonio. Insistía en que nadie va a amar a Antonio David como ella lo ha hecho durante más de dos décadas.

