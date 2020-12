El colaborador asegura que nunca quiso lucrarse a costa de la vida del torero. Pidió «un dinerillo para ella», haciendo alusión a la joven cuyo testimonio ofreció a la dirección de ‘Sálvame’.

Este jueves, Antonio David Flores ha vuelto a explicarse sobre su polémica con José Antonio Canales Rivera. El malagueño, que ha ofrecido a la dirección de ‘Sálvame’ el testimonio de una chica que asegura haber mantenido un affaire con el torero, está en boca de todos por su gesto. Un gesto que sus compañeros han recriminado con dureza. Incluso Jorge Javier Vázquez le echaba en cara haber intentado comercializar con la vida de un compañero para ganar dinero.

Una tarde más, el colaborador ha tenido la oportunidad de defenderse. «Me fui mal», ha reconocido. «Me fui con mal sabor de boca por no haber podido explicarme después de estar tanto tiempo aquí (en la sala VIP». Respecto a las críticas del presentador, no ha querido darles mayor importancia: «Los zascas de Jorge estoy acostumbrado a ellos». Carlota Corredera le recordaba: «Jorge hizo su trabajo y si ayer no quedaste bien no es responsabilidad de Jorge. Me quedó clarísimo ayer que no te consideras amigo de Canales Rivera. No tenías nada claro que tuvieras que pedirle perdón».

«No he vendido a Canales Rivera por dinero»

«Me cortaba y no tuve oportunidad de explicarme. Que me tilden de Judas y me hagan la broma de ponerme detrás el cuadro de Judas vendiendo a Jesucristo por dinero… Yo no he vendido a Canales por dinero. Yo soy un tío muy de empresa que siempre rema a favor de obra», explicaba en andaluz. El andaluz lleva mal que todo el equipo del programa lo acuse de haber intentado sacar beneficio económico a costa de una información sobre la vida privada del maestro.

«Llega un momento que la chica ya no quiere hablar con redacción y yo cruzo esa línea. Y lo que yo busco es que esa niña se siente en el programa hablando de Efrén, no de Canales. El inicio era que ella se iba a sentar a hablar de Efrén. Por eso yo tengo contacto con ella desde hace cinco meses. Después ocurre lo de Canales y ahí es cuando yo lo hablo con la dirección. Lo que he hecho es intentar mediar para que la dirección supiera que la chica las condiciones que pedía era eso. Lo digo claramente: un dinerillo para ella. En ningún momento se me oye decir: quiero un 20% para mí. Eso no está ahí. Yo no he pedido un porcentaje. Me siento mal por eso».

Carlota Corredera insistía: «Te transmito lo que me está marcando la redacción. Me aseguran que tú hablaste con alguien de la dirección en términos económicos. No sé si está grabado o no está grabado». Antonio David Flores reiteraba: «En la vida he ofrecido a Cynthia para que vaya al ‘Sábado Deluxe’. Yo no he hablado con nadie de dinero». Por último, dejaba claro que su encuentro con Jorge Javier Vázquez no salió como él esperaba: «Hay momentos donde no me reconozco. Me he encontrado arrastrado por cómo funciona este programa».