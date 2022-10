Irene Montero ha vuelto a entrar en un tema escabroso que ha dividido la opinión pública y lo hace para demostrar que siempre estará al lado de las víctimas de violencia de género, entre las que considera que está Rocío Carrasco. Ya lo hizo al inicio de la emisión de la serie documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, sintiéndose solidarizada ante lo que la protagonista narraba y que, según la ministra de Igualdad y expareja de Pablo Iglesias, evidencia supuestamente que Antonio David Flores es un maltratador. La política no tiene reparos en saltarse la presunción de inocencia y tampoco parece importarle las críticas que sus declaraciones iban a generar. Y así lo ha vuelto a hacer una vez más, lo que ha obligado a Antonio David Flores a tomar cartas en el asunto y llevar el caso ante la justicia ante tan graves acusaciones.

Vídeo: Menudo cuadro

Esta vez, Irene Montero se ha mojado en su colaboración con el podcast ‘Menudo cuadro’, donde ha querido dejar claro su apoyo a Rocío Carrasco y ha vuelto a condenar a Antonio David Flores: “No dudamos ni un minuto de que era un caso de violencia de género y de que ella era una víctima de violencia de género”, sentenciaba la ministra de Igualdad muy segura de sus palabras y de que el testimonio de la hija de Rocío Jurado ha ayudado mucho a otras mujeres en su misma situación a denunciar el calvario que sus maridos les ha hecho pasar. Especialmente para aquellas que no pueden probar los hechos al tratarse de violencia psicológica o vicaria, menos perceptible a simple vista y difícilmente probable.

Irene Montero charló de manera relajada y en clave de humor con los presentadores de ‘Menudo cuadro’, David Andújar y David Insua. Pero la charla se tensó cuando entró en colación el asunto de Rocío Carrasco: “Vi el documental como toda España. Me dijeron que tenía que verlo porque iba a haber un caso de violencia de género. Yo no tenía ninguna información previa porque no sabía cómo era el programa, pero tanto yo como mi equipo, a los que les pedí que lo viesen porque era una emisión en prime time, no dudamos ni un minuto de que era un caso de violencia de género y de que ella era una víctima de violencia de género. Había que salir públicamente a decirlo, porque para eso está este ministerio, para que las mujeres sepan que, si cuentan su experiencia, y más siendo una mujer tan conocida en la sociedad, pues puedan ayudar a otras mujeres”.

Pero estas palabras de Irene Montero, como ya sucediese la primera vez que las pronunció un año atrás, le han generado muchas críticas, aunque también hay quien las cree justas y razonadas. No es el caso de Antonio David Flores, que ya ha expresado su deseo de iniciar acciones legales contra la ministra de Podemos: “Vivo en un país donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice abiertamente que soy un maltratador. La justicia ni siquiera me llevó a juicio por ello. No hubo dudas al respecto. Y yo me pregunto, ¿nadie va a parar esto?”, se quejaba el excolaborador de Telecinco, que ya está estudiando cómo denunciar a la ministra por acusarle de ser un “maltratador”, otra vez.