El colaborador defiende su inocencia tras haber ofrecido a ‘Sálvame’ el testimonio de una chica que asegura haber sido infiel a Canales Rivera.

Hace 24 horas, se vivían momentos de tensión en el plató de ‘Sálvame’. José Antonio Canales Rivera se enteraba en directo de que Antonio David Flores lo había traicionado al contar a la dirección del programa que una joven que asegura haber mantenido una relación con el torero hace tres semanas en Madrid. Que el colaborador pusiese sobre la mesa una supuesta infidelidad suya fue para el andaluz un duro varapalo. Roto en llanto, no ocultaba su decepción con el malagueño. «Esto es de ser una persona mala. No me hace daño a mí. Hace daño a terceras personas», decía. Y se lamentaba de la actitud del ex de Rocío Carrasco. Soy valiente, pero no soy malo. He hecho cosas mal, pero nunca pasando por encima de nadie, ni haciendo daño ni poniendo a la gente en un compromiso».

Lo que a ojos de Canales Rivera es una jugarreta por parte de Antonio David se debe a la manera en la que éste ofrecía la información sobre su intimidad con el programa. El andaluz llamaba por teléfono a la dirección de ‘Sálvame’ para contar que tenía el testimonio de una chica que asegura haber tenido una noche de pasión con el torero. «Se vieron en Madrid. Ella viajó a Madrid y se vieron en Madrid hace tres semanas. Él se deja unos calzoncillos en la habitación», relataba Flores.

El colaborador, en el punto de mira

Tras la llamada de Antonio David, la dirección de ‘Sálvame’ se ponía en contacto con la joven en cuestión, llamada Cynthia Martínez. Esta aseguraba que el colaborador le estaba gestionando sus posibles apariciones en los programas de Telecinco: «Me pilla todo un poco así, porque todo esto es nuevo para mí. ¡Es que he tenido tantos repres!», decía. «Antonio David me está moviendo lo del ‘Deluxe’ y lo de ‘Sálvame’. Él seguro que va a querer que lo cuente. Habladlo todo con Antonio David y listo, porque yo soy nuevo en esto, estoy verde. Le voy a hacer caso a él«. Las declaraciones de la chica evidenciaban que el colaborador estaba moviendo hilos para gestionar una entrevista que podría reportarle beneficios económicos.

«He dado información al programa para que se investigue si esa información es real», añadía Antonio David. «A esa chica la conozco desde hace cinco meses por teléfono… Si le tengo que dar unas disculpas se las voy a dar. Puede que me haya excedido en lo que considero que es mi trabajo. Yo no soy representante de Cynthia«, aclaraba.

«Yo no traiciono a Canales»

En su defensa, Antonio David Flores dejaba claro que no es amigo de Canales Rivera y que nunca ha estado en su domicilio: «Yo no voy a la puerta de su casa. Yo voy a un restaurante donde él me dice ‘vente a cenar conmigo, que viene mi cuñado, que viene mi novia’. No voy a su casa. En se momento. En ese momento no manejo esa información. Yo no traiciono a Canales».

Kiko Matamoros, visiblemente molesto con Antonio David, le recriminaba con dureza por su traición a canales Rivera: «Has hecho daño a una persona a la que personalmente le tengo mucho cariño. Siempre ha siso atento, educado. Nunca ha hecho un comentario malo de nadie. Te has equivocado trayendo una información suya porque no se lo merece. Te falta empatía y quererte un poquito menos hoy y querer un poco más a José Antonio, que tiene que estar muy jodido hoy».