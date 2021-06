«Está lleno de dudas de todo lo que ha hecho en estos años», ha desvelado Kiko Matamoros al explicar en qué punto se encuentra el padre de Rocío Flores.

El documental de Rocío Carrasco ha traído consigo un sinfín de comentarios y ha provocado un auténtico aluvión mediático. Desde que se emitiera el episodio cero, Antonio David Flores ha sido apartado de la televisión y permanece refugiado en su domicilio. A pesar de que en un principio el excolaborador de ‘Sálvame’ se pronunciaba sobre el testimonio de su exmujer en sus apariciones para ir al juzgado, lo cierto es que desde hace unas semanas el padre de Rocío Flores ha optado por no hacer ningún tipo de declaración. Semanas después de que llegara el fin la primera parte del documental, Kiko Matamoros ha desvelado en ‘Viva la vida’ que el exguardia civil ha hecho autocrítica y le ha pedido perdón a sus hijos por el daño que ha podido ocasionarles en los últimos años.

Kiko Matamoros ha sido el encargado de desvelar en qué punto se encuentra Antonio David Flores a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. Si bien en un principio se encontraba «desbordado» ante la tormenta mediática, ahora el excolaborador de ‘Sálvame’ habría hecho una reflexión sobre toda su vida junto a la hija de Rocío Jurado.

«Empieza a dudar de sí mismo, sobre si podría haber evitado determinados daños a sus hijos», sería la reflexión que Antonio David Flores le habría confesado un íntimo amigo y que tiene en común con Kiko Matamoros. «Le ha pedido perdón a sus hijos y ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien, pero que le perdonan y quieren estar a su lado«, proseguía destapando el padre de Diego Matamoros.

«No soy el enviado de nadie, lo que sé es porque ayer estuve una hora hablando con un íntimo amigo suyo y me ha contado muchas más confidencias», se justificaba Kiko Matamoros después de que José Antonio Avilés le acusara de hablar en nombre de Antonio David Flores. Tras esto, el colaborador insistía en que su excompañero ha analizado todos los hechos. «Ha hecho una revisión de lo que ha dicho, concretamente con sus hijos, que es lo que más le duele. Sé que su hija le ha aceptado el perdón y le ha dicho que no se preocupe», insistía. De la misma forma, recalca que el exguardia civil «está lleno de dudas de todo lo que ha hecho en estos años».

Sobre esta revelación, Carmen Borrego ha asegurado que es muy importante el paso que ha dado Antonio David Flores al reconocer que ha hecho cosas mal hacia sus hijos, aunque asegura que le sorprende esa actitud. «Me parece bien si él realmente ha llegado a la conclusión de que los niños han sido víctimas», sentencia la hija de María Teresa Campos.

Las últimas declaraciones de Antonio David Flores

A pesar de que le hemos podido ver en las últimas semanas mientras se dirigía a reencontrarse con su hija, lo cierto es que la última vez que habló de manera pública fue el día que tuvo que acudir los juzgados de Madrid a declarar contra Rocío Carrasco. Entonces, Antonio David Flores lanzaba un llamamiento a su exmujer y reconocía que no se encontraba bien a raíz del aluvión mediático en el que se encuentra metido debido al documental. «Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mi todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida. También siento mucha pena porque no está disfrutando de ellos. Ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo. Eso también me provoca mucha pena», aseguraba.