Antonio David Flores abandona su refugio tras la última entrevista de Rocío Carrasco

La última entrevista de Rocío Carrasco vino cargada de bombazos. Entre ellos, la confirmación de una segunda temporada de su docuserie hablando eso sí del motivo por el que no mantiene relación con la familia de su madre. Todavía habrá que esperar unos meses para descubrir qué cuenta en sus capítulos, no obstante, el otro bombazo puede que sea mucho más cercano. Rociito explicó que se iba a reabrir el caso de violencia de género contra su ex, Antonio David Flores, al que culpa de su intento de suicidio, toda una declaración de intenciones que pone todas las miradas en el ex guardia civil. Aunque llevaba algunos recluidos en su refugio, su vivienda, ahora ha salido de él, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Provisto de mascarilla y portando una gorra, el malagueño saluda a los periodistas que hay en las puertas de su vivienda, eso sí, prefiere no hacer declaraciones sobre la polémica en la que se encuentra sumido desde hace dos meses. Lejos de poder volver a su vida, Antonio David deberá enfrentarse en unos meses a una segunda temporada de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. No ha sido una sorpresa para su familia y es que eran varios los que podían llegar a pensar que dado el éxito la cadena emitiría una segunda parte con Rocío Carrasco como protagonista.

Este mismo miércoles en SEMANA te contamos en exclusiva que tras la docuserie de Rociito, sus hijos ya han dado sus primeros pasos. Ambos han sido visto acudiendo a una Notaría de Málaga con el objetivo de proteger su futuro de ahora en adelante, detalles que te desgranamos en el interior de nuestra revista. Aunque Rocío Flores está destrozada y se está viendo superada por su drama familiar, ahora ha optado por no dar declaraciones que pongan en un aprieto a su familia. De este modo, han movido ficha y se han informado con expertos sobre los movimientos que pueden llevar a cabo para estar a salvo tanto Rocío con su hermano, David Flores.