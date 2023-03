La nueva maternidad de Ana Obregón sigue dando mucho de que hablar. Una noticia que adelantó en exclusiva SEMANA este martes y que, a día de hoy, sigue siendo uno de los temas de actualidad. Son muchas las personas que han reaccionado sobre el hecho de que la presentadora se haya convertido en madre de nuevo a través de gestación subrogada. Tras conocerse la información, Antonia Dell'Atte publicaba un polémico mensaje que muchos indicaban que podría estar dedicado a la propia Ana Obregón. La italiana se encontraba en Miami, precisamente donde la actriz había recibido a su nueva hija, a la que también ha llamado Ana, tal y como adelantaba este medio. Ahora, Antonia Dell'Atte comparte un comunicado donde se defiende de esas graves acusaciones e incluso anuncia medidas legales.

"Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoístas y egocentrismo… Huir siempre", eran las palabras que pronunció Antonia Dell'Atte precisamente horas después de que saltara la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón. Un mensaje que muchos aseguraron que podría estar dedicado a la española, ya que entre ellas siempre ha habido cierta enemistad. Una rivalidad que data de los años 90, cuando Ana Obregón comenzó su romance con Alessandro Lequio, mientras que el aristócrata italiana estaba casado con Antonia Dell'Atte.

Ahora, la italiana comparte un mensaje en el que se defiende de esas acusaciones y asegura que sus palabras no estaban dirigidas a su archienemiga. "¡La verdad ante todo! La virtud y la sabiduría para ser una buena persona y mejorarse. El conocimiento es antes de hablar y opinar conocer los hechos: habéis opinado de lo que yo nunca he opinado. Todo sale de vuestra boca. No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigió a nadie y menos a quién habéis nombrado vosotros. No me he manifestado sobre nada ni nadie, he estado fuera disfrutando de mi familia y al llegar me encuentro con este aluvión de críticas y situaciones que yo no he generado", comienza diciendo.

Antonia Dell'Atte asegura que "tampoco me pertenece opinar sobre la vida de los demás, ¡no es mi vida! En cuanto a los embusteros que viven de mentiras, han utilizado mis palabras para atacar alguien que yo nunca he nombrado. Si vuestra mente retorcida ha aludido, y salpicado a terceros es vuestra responsabilidad. Siempre en mi vida me he alejado de personas tóxicas, egocéntricas, egoístas e hipócritas, que no forman parte de mi vida y no entiendo porqué volvéis a relacionarme con asuntos ajenos a mí".

"Vuelvo a reiterar, no he nombrado a nadie, no opino sobre la vida de los demás y todos los medios que se han hecho eco desacreditándome y poniendo palabras en mi boca, cosas que yo no he dicho. Me habéis llamado en privado sobre esta noticia y les he dicho que no tengo nada que decir sobre este tema. Estoy recopilando todo para tomar medidas legales. Yo solo soy dueña de mi vida y de mis acciones y no tengo que justificar absolutamente nada porque no vivo de la vida de los demás y tampoco me importa lo que hagan los demás", añade. Y sentencia que "no he ofendido a nadie y estoy siempre de parte de las mujeres y del perdón. Con esto queda por mí parte, todo zanjado sobre este tema. ¡Las Ofensas no son para quien las recibe, si no para quien las hace!".