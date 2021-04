Antonia Dell’Atte se dirige a Ana Obregón con dureza después de que la actriz saliera en defensa de Alessandro Lequio tras las últimas acusaciones.

El triángulo polémico compuesto por Alessandro Lequio, Antonia Dell’Atte y ahora Ana Obregón sigue provocando reacciones. Después de la defensa de la actriz a su exmarido y padre de su hijo, ahora Antonia Dell’Atte ha querido mandar un mensaje rotundo a Ana Obregón a través de una carta que ha compartido en las redes sociales. Esto no hace más que alimentar la polémica.

«Querida Ana: Los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señor, has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades», escribe Antonia Dell’Atte anunciando que la va a denunciar.

Junto a la carta, Antonia hace un apunte para recalcar su postura: «Te has hecho utilizar, otra vez… has caído en la trampa por la enésima VEZ… yo víctima 2 veces… BASTAAAAA YAAAA. De hacer violencia a quien la Justicia le ha dado la razón!!!», termina diciendo rotunda.

Esta es la carta que Antonia manda a Ana Obregón por las redes

Esta publicación lleva unas horas después de que Ana Obregón haya salido en defensa de su exmarido y padre de su hijo tras las acusaciones de Antonia contra él: «Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro JAMÁS me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador», ha empezado diciendo junto a una imagen de

«He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO. Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora», ha declarado

Ana Obregón salió en defensa de Alessandro Lequio

«Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor. Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio», ha continuado.

«Por favor que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y si no lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz. #paz #amor #alessforever 💔», termina diciendo.

Dell’Atte carga contra Lequio: «Tenías que pedirme perdón»

«Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre». Son algunas de las declaraciones de la italiana que han sacudido con fuerza la ya agitada vida del colaborador, enfrentado en la pequeña pantalla con Rocío Carrasco, quien lo ha comparado con Antonio David Flores destacando que «perro no come perro».