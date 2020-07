Antonia Dell’ Atte ha vivido en la playa de Italia un percance por el que incluso tuvo que acabar en el hospital y ser operada.

Cuando Antonia Dell’ Atte fue hace algunos días a la playa jamás imaginó que poco después acabaría en el hospital. Mucho menos que lo haría con la mandíbula rota y que incluso tendría que ser operada por ello. La mismísima italiana lo ha revelado en sus redes sociales, dejando a sus seguidores muy sorprendidos, pues nos puede suceder a cualquiera después de una jornada playera. «Como puede cambiar tu vida de un día para otro… pero una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tornado… Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas», comienza diciendo Antonia en su Instagram. Un relato que ha acompañado de algunas imágenes entre las que se encuentra una que llama poderosamente la atención, pues aparece ella desde el hospital con su mandíbula malherida.

El fuerte viento fue ‘el culpable’, no obstante, afortunadamente el golpe de la sombrilla no fue todo lo grave que podría haber sido y así lo refleja que la propia Antonia Dell’ Atte lo tilde de milagro. No obstante, ella se muestra muy positiva y tiene claro que nada ni nadie derribara el optimismo que le caracteriza. «Es que yo soy así, cuantas más veces caes más veces te levantas… Y más fuerte volveré», dice la de Italia. Sin embargo, quien no tiene esta misma visión es su hijo Clemente, quien después de perder a su hermano, Álex Lequio, el pasado 13 de mayo se encuentra abatido. Ante tantos e inesperados palos, el joven está triste. «Un año de mierda» escribe el primogénito de Alessandro Lequio y Antonia. Palabras ante las que la italiana ha demostrado ser muy positiva: «Estoy viva y esto se llama milagro. Pasará y será un verdadero cambio radical. Sabes que siempre pienso en positivo».

A pesar de que la modelo estaba disfrutando de unos días de asueto en la tierra que le vio nacer, parece que se han convertido estas vacaciones en una pesadilla de la que se está recuperando. Dell’ Atte ha recibido en las últimas horas muchísimos mensajes de apoyo de sus seguidores y ella en señal de agradecimiento ha respondido a muchos de ellos, respuestas en las que deja claro que este percance le ha hecho replantearse su vida. «Si la gente supiera que estamos de paso y que no siempre sabemos lo que es justo entre hacer el bien y el mal. Siempre elegir lo bueno de la vida desde el respeto», dice la maniquí. Tras esta reflexión Antonia ha revelado cuál es su aspecto físico en estos momentos, unas declaraciones que han preocupado a sus followers. «Soy un monstruo ahora, pero con una grande alma y un nuevo renacimiento. Estoy más fuerte», apunta la italiana en su Instagram.