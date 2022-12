00Cuando apenas quedan unos días para que se celebre la Nochevieja, TVE ha hecho pública una noticia bastante sorprendente: Después de 17 años presentando las Campanadas cada 31 de diciembre, la cadena ha decido dejar fuera a Anne Igartiburu. Por primera vez en todo este tiempo, la presentadora no estará al frente de las campanadas de la cadena estatal. Una noticia que se ha confirmado al mismo tiempo que se anunciaba que en su lugar estarán la actriz y presentadora Ana Obregón y el dúo de humoristas Los Morancos.

Nadie se lo podía imaginar, pero así ha sucedido. Anne ha decidido dar la callada por respuesta y no ha atendido las llamadas de SEMANA. La presentadora no ha querido pronunciarse sobre este hecho. No obstante, según ha podido saber nuestra revista “Anne está muy dolida con esta decisión. Nunca esperaba que TVE decidiera prescindir de ella para presentar las Campanadas después de 17 años. Está disgustada y algo defraudada”.

Anne Igartiburu se ha pronunciado a través de un comentario a Ana Obregón

Sí ha respondido, sin embargo, a Ana Obregón a través de una publicación en la que esta aseguraba que la echará de menos en la Puerta del Sol: “Echaré de menos a mi querida Anne Igartiburu, pero estaré muy bien acompañada por Los Morancos” declaraba la actriz. Un mensaje que, apenas unas horas después, Anne Igartiburu respondió de manera cariñosa rompiendo así el silencio con el que se había mantenido hasta ahora. “Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres y verte brillar como siempre lo haces, Compañera. Todo mi amor para ti, Ana”. Una reacción que deja claro que la periodista se alegra por su compañera de trabajo, a pesar que no haber llegado a un acuerdo con la cadena.

Esta decisión podría haber estado motivada por las continuas apariciones en Atresmedia, cadena rival y en la que estará participando como próxima concursante de ‘Tu cara me suena’. Según el contrato que tiene firmado con RTVE, la presentadora puede trabajar en cadenas autonómicas y en cosas relacionadas con el entorno digital, pero, a su vez, no podría colaborar en canales rivales, como sería el caso de Antena 3. Una cláusula que la presentadora de ‘Corazón’ habría pasado por alto. La gota que ha colmado el vaso, según el portal digital ‘Bluper’, ha sido que Igartiburu no habría comunicado por escrito su decisión de concursar en los programas de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Un jarro de agua fría que parece no haberle quitado las ganas a la presentadora de celebrar el año nuevo con todos sus espectadores y es que la presentadora podría reencontrarse con Ramón García, su compañero de tantos años en las Campanadas, en el espacio de Ibai Llanos, que presentará las Campanadas en su canal de Twitch, en el que tiene millones de seguidores. Un acontecimiento que ha corrido como la pólvora tras darle un “me gusta” en redes sociales a un comentario en el que se expresaba que sería una buena idea dar las campanadas de esa manera. Algo que perfectamente podría producirse al tratarse de algo al margen de la televisión. Una drástica decisión, que por el silencio de la comunicadora al cierre de esta edición, podría haberla afectado bastante.