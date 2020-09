Anna Ferrer Padilla ha vuelto a su Universidad para recoger su título de la carrera y no ha podido evitar emocionarse al recorrer todos los pasillos. ¡Lo echa tanto de menos!

Anna Ferrer Padilla disfruta mucho contando a sus más de 558.000 seguidores su día a día. Es lo que hace desde hace ya unos años, lo que le ha permitido no solo convertirse en una de las caras conocidas más seguidas en las redes, sino que también ha hecho que sea imagen de diferentes firmas de moda, a las que promociona a través de su perfil, por lo que también es ‘influencer’.

Pero la hija de Paz Padilla no solo enseña en las redes sociales sus compromisos profesionales, sino que nos abre la ventana de su vida. Cuando está con su madre, con su novio o con sus amigos. Además, gracias a las redes hemos podido conocer cuáles son sus aficiones, así como lo mucho que le gusta la moda.

Y ahora ha dado un pasito más. Anna Ferrer siempre quiere compartir con sus fans las buenas noticias y eso es lo que ha hecho ahora. Y es que la joven ha ido a recoger su título de la carrera a la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudió, y no ha podido evitar emocionarse al recorrer de nuevo sus pasillos.

Anna Ferrer ha vuelto a la Universidad para recoger su título

«He venido a mi uni, bueno, mi ex uni, a recoger el título de mi carrera. Me dijeron hace tiempo que ya lo tenían, se me pasó, luego pasó la pandemia… así que aquí estoy, dando vueltas, que no encuentro la oficina», explicaba nerviosa en su Instagram. No ha dudado en contarle a sus seguidores lo feliz que estaba de volver, aunque fuera por un ratito.

Después de haber encontrado la oficina y recoger por fin el título que acredita sus estudios universitarios, Anna compartía: «Ya tengo mi título, me ha dado mucha cosa volver. Yo presenté en septiembre del año pasado el Trabajo Fin de Grado (TFG), esa fue la última vez que vine a la universidad. Lo pienso y lo echo tanto de menos. Los que estéis en la uni, aprovechadlo, disfrutarlo todos los días. Yo se lo diría a la Anna de hace cinco años».

No ha podido evitar emocionarse al volver

Anna Ferrer estudió el grado de Económicas. Antes de graduarse, la joven tuvo la oportunidad de recibir una beca Erasmus para hacer un año en el extranjero. Anna estuvo en Reino Unido y recuerda la experiencia con cariño. Al acabar el año escolar, volvió a Madrid y puso el broche final al graduarse, acompañada no solo de sus compañeros de carrera, también de su madre y su novio, Iván.

Después de hacer varios pinitos en la tele, Anna aceptó unas prácticas en el Departamento financiero de Mediaset, algo que fue muy criticado por muchos que aseguraban que la joven estaba allí gracias a su madre. Unos meses después, lo dejó y actualmente está centrada en los negocios que tiene junto a su madre y por supuesto, en las redes sociales, que le ocupan gran parte del tiempo.