Anna Ferrer Padilla todavía no ha entrado a vivir con su novio, Iván, a su nueva casa, pero sí está pendiente de la llegada de todos los muebles para acondicionarla.

Anna Ferrer Padilla no puede estar más feliz de iniciar una nueva etapa en su vida junto a Iván. La hija de Paz Padilla ha encontrado ya un piso para irse a vivir junto a su chico por primera vez. Pero todavía no ha llegado el día para entrar a vivir porque se encuentran acondicionando la casa. Y es que la casa que han alquilado estaba vacía, por lo que están haciéndose con los muebles y colocándolos poco a poco.

Esto hace que Anna Ferrer tenga que estar a caballo entre la casa de su madre y su nueva casa. La joven ha tenido que ir este jueves a su nuevo piso para recibir algunos muebles y desde allí ha compartido la primera imagen de su casa ya decorada. Eso sí, solo ha enseñado una parte del sofá que compartirá con Iván.

«Puede que esté ahora mismo sentada en el sofá de mi casita nueva», ha escrito Anna Ferrer en un vídeo en Stories de su Instagram, en el que muestra su cara muy emocionada. Se puede ver que el sofá es cómodo y que han elegido el beige para hacer la estancia más agradable.

Anna Ferrer ha enseñado el sofá de la casa que compartirá con Iván

La hija de Paz Padilla anunciaba emocionada hace unas semanas que se iba a vivir con su novio, Iván. La pareja empezó a salir en el año 2019 y ahora ha encontrado el momento perfecto para dar el paso. La primera en anunciarlo era la ‘influencer’, que compartía un vídeo mostrando algunas estancias de la casa que va a compartir con su chico.

«Deseando empezar esta nueva etapa 🏠 @ivssss_ te quiero ❤️‍🔥», escribía Anna Ferrer Padilla. La joven no podía esconder su cara de felicidad y nervios al compartir esta noticia con todos sus seguidores. Anna enseñaba la puerta de entrada del piso en el que vivirán juntos, así como la entrada y lo que parece ser el salón. La casa es alquilado y la han adquirido sin muebles, por lo que tocaba hacerse con todos los muebles para decorarla, algo que siguen haciendo.

Vídeo: Instagram.

Por su parte, Iván, que también está muy emocionado por dar el paso, escribío divertido que tiene un notición: «Ha sido un fin de semana intenso, 3 días de cumple sin apenas poder hablar, pero ahora viene el ✨NOTICIÓN✨ 🏠 Annita y yo empezamos etapa nueva juntos!!🏠 ¿Ya iba siendo hora no? 😂 🔥 MADRID HERE WE COME 🔥❤️ Prepárate para la guerra que te voy a dar en casa @annafpadilla 😏», decía Iván.

Paz Padilla ya le ha hecho un regalo a la pareja

La presentadora de televisión acompañó a su hija hace unos días a unos grandes almacenes para comprar algunas cosas para su casa. Paz cogió algunas plantas, que Anna pensaba que serían para ella, pero la presentadora de televisión le anunciaba poco antes de pasar por caja que eran para su hija, para su nueva casa.

Anna Ferrer compartía un vídeo en el que aparecía su madre con un carro lleno de plantas. «Son para ti», le contestaba a su hija, que no podía evitar esconder su sorpresa. «¿No veníamos a por cosas para mi casa?», se preguntaba. «Son para tu casa, una casa sin plantas no es un hogar», le ha contestado su madre. «¿En serio son para casa? Pensaba que eran para ti», dice entre risas la joven. Y no dudaba en mostrar todas las plantas que le ha comprado.