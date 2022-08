Anna Ferrer, la hija influencer de Paz Padilla, es muy activa en las redes sociales, en parte, porque es un mundo que la apasiona y forma su principal fuente de ingresos. Pero no lo comparte todo. Siempre ha querido dejar a su padre, Albert Ferrer, alejado de la atención viral que despierta su perfil en redes sociales, para así protegerle de la vorágine mediática que persigue a su madre, más ahora que estrena pareja mientras su futuro en Mediaset se dibuja tras haber sido readmitida. Pero a veces bien merece la pena saltarse su propia norma, como así hizo meses atrás cuando visitó Cataluña para estar junto a su padre y su abuela en una importante cita familiar, o como acaba de hacer para disfrutar de unas vacaciones con su progenitor en su tierra natal.

Siempre se ha entendido esta decisión de no hablar públicamente de su padre como una señal de que entre ellos la relación no era fluida. Por fortuna a veces nos encontramos con píldoras como la de hoy que dejan claro el verdadero vínculo que une a padre e hija y no ha hecho falta dar grandes explicaciones o pelear con sus haters por hacer entender su realidad, sino tan solo compartir un simpático audio que Albert Ferrer ha hecho llegar a su hija para darle la bienvenida a Cataluña, donde le esperan unos días de vacaciones y muchos planes.

Así, Anna Ferrer, mientras salva la distancia que la separa de Cádiz y Barcelona, se lo ha pasado bomba charlando con su padre por Whatsapp y escuchando sus ocurrentes audios. Aunque la hija de Paz Padilla ha tenido mucho cuidado de que no se desvela información sensible, borrando y ocultando todo aquellos que podría ocasionarle problemas, Anna Ferrer ha publicado la conversación que mantiene con su padre mientras viaja a Barcelona.

Un pantallazo de su última conversación en la que destaca el simpático audio que Albert Ferrer le ha enviado a su hija. Un mensaje que muestra la cariñosa forma con la que se refiere a su hija y, de paso, un ocurrente consejo para aprovechar más las vacaciones que pasará junto a su familia paterna: “Bueno, ya me dices algo, bienvenida a Cataluña nena, ya podrás practicar el catalán”. Un comentario que ha hecho que Anna Ferrer estallase en carcajadas, como así ha querido compartir con sus seguidores de Instagram.