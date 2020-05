Anita Matamoros en el año 2018 reveló públicamente la decisión de pasar por quirófano. La joven con tan solo 18 años se sometió a una reducción de pecho y compartió con sus seguidores todos los detalles de esta operación estética que tanto tiempo llevaba ansiando. Decidió dar el paso por salud y por estética, sin embargo, dos años después no está del todo satisfecha. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha tomado de nuevo la determinación de hacer frente a los complejos y operarse por segunda vez, demostrando una vez más su naturalidad al contarlo en su Instagram. A través de un vídeo publicado este lunes, Anita se ha mostrado sin filtros en sus redes sociales, donde ha comentado que para ello ha confiado en alguien al que conoce a la perfección. El cirujano será quien operó a su madre hace tan solo unos meses, que se sometió también a la misma intervención y quedó encantada con el resultado. «SEGUNDA OPERACIÓN DE PECHO. Os explico el por qué decido volver a pasar por quirófano y que quiero conseguir. Lo haré en la clínica @cliniem con el doctor @drgonzaleznicolas 💛 os iré detallando más…», ha escrito en este post.

«Estoy un poco nerviosa de contaros esto por el hecho de que me juzguéis porque es algo que nunca me ha importado, pero bueno..Allá voy», comenzaba diciendo la joven en su perfil de esta red social. «Dos años más tarde me voy a volver a operar. Quedé contenta con el resultado en general. Me empezó a crecer muy pronto y tenía un pecho muy caído y yo quería subírmelo y quitarme porque para mí tenía mucho y eso era algo que me acomplejaba», ha explicado Anita. Entonces, se operó y contó todos los pormenores así como su evolución en su canal de Youtube. No obstante, Anita ha encontrado dos grandes peros: su cicatriz y que, de nuevo, ha vuelto a caerse levemente.

«Uno de los dos pechos me ha quedado con una cicatriz muy fea porque no se ha curado bien y eso es algo que a mí estéticamente no me gusta. También cuando me operé las tenía súper bien, pero dos años después se me han vuelto a caer un poco. No tiene sentido haber pasado por quirófano para que no tenga un resultado que me guste del todo. Mi madre se hizo la misma operación, la diferencia es que mi madre se puso prótesis. Por lo tanto, me voy a poner prótesis. Yo no quería tenerlas porque yo quería tener menos pecho, por lo que era absurdo ponérmelas. Lo que pasa es que las prótesis aguantan y sujetan. Me voy a poner las prótesis más pequeñas que haya y que servirán para que el pecho no se caiga», ha apuntado la influencer en el citado vídeo. «También para arreglar la cicatriz que es cortar y coser, aunque suena asqueroso. Me voy a operar el día 19, cuando me hice lo del diente pensé que era el mejor momento para reposar y yo que luego que no paro de viajar se me hace mucho más complicado», ha añadido. Y es que, aunque Anita reside de manera habitual en Milán, ciudad en la que estudia una carrera universitaria, la pandemia ha provocado que siga en España hasta que Italia recupere la normalidad. Una situación que ella considera que es la más idónea tanto para operarse como para el postoperatorio.

Ver esta publicación en Instagram Summercat Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 15 Abr, 2020 a las 4:16 PDT

Será el día 19 de mayo, en tan solo una semana, cuando Anita entre en quirófano. A pesar de que, aparentemente, puede parecer una decisión precipitada, la joven ya se ha sometido a casi todas las pruebas médicas que requiere un paso tan importante. De hecho, será este jueves cuando la hija de Kiko haga un directo de Instagram junto al doctor en el que ha confiado para ello para así resolver todas las dudas de sus seguidores. «El jueves haré un directo con el doctor. No tiene nada de malo, en un principio estaba contenta, pero prefiero pasar por quirófano antes que en unos años. Tengo muy buena referencia y este doctor me inspira mucha confianza», dice la prescriptora de moda.

Por el momento, sus seguidores se han mostrado muy comprensivos y han agradecido su sinceridad. «Gracias por compartir todo con nosotros», «Verás que todo sale muy bien» o «cada uno es libre de hacer lo que te haga sentir mejor contigo mismo» son solo algunos de los mensajes que demuestran que Anita cuenta con el apoyo de sus más de 530.000 followers.