Anita Matamoros ya es de los afortunados que han comenzado sus vacaciones de Navidad y lejos de aprovechar para descansar ha arrancado su estancia en Madrid con un evento solidario en el que ha estado muy bien acompañada por Makoke, su inseparable madre. Es sorprendente que, aunque posó como ella y el resto de ‘celebs’ asistentes, la hija más pequeña de Kiko Matamoros rechazó hablar con la prensa.



Anita Matamoros desafía a Marta López, la novia de su padre, en su regreso a Madrid

Quizás la joven quería esquivar las preguntas referentes a la complicada situación familiar en la que se encuentran, siendo su padre una pieza clave en ella. El paso de Estela Grande por la casa de ‘GH VIP’ ha supuesto toda una revolución para el clan ya que ha puesto en riesgo el reciente acercamiento que hay entre Kiko y su hijo Diego, que a su vez es el archienemigo declarado de Makoke.

Marta López pasa de Anita Matamoros y se planta en su peluquería de cabecera

En las últimas semanas, además, los padres de Anita se han enfrentado en ‘Viva la vida’ por el supuesto veto que la exmujer de Kiko estaba ejerciendo contra Marta López, la actual pareja del afilado colaborador.

Ver esta publicación en Instagram Pues hala! Otro cambio de look para la colección😂🤷🏼‍♀️ Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 17 Sep, 2019 a las 9:01 PDT

Según él, Makoke habría pedido que no se le atendiera en el que es el centro de belleza habitual tanto de ella como de su hija, pero en una llamada del programa al salón salió a relucir que había sido la hermana pequeña de Laura Matamoros quien habría pedido no tener que encontrarse con la Miss en la peluquería. Pero parece que la actitud de Anita no ha condicionado lo más mismo la relación entre Kiko y Marta y él sigue apoyando a su chica allí donde va.