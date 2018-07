Anita Matamoros celebra por todo lo alto la mayoría de edad

Anita Matamoros no puede estar más feliz. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha celebrado por todo lo alto su fiesta de 18 cumpleaños en una discoteca de Madrid. La joven llegó junto a su pareja, que casualmente cumplía años el mismo día, por lo que no dudaron en celebrarlo juntos.

[Despixelamos a Anita Matamoros por sus 18 años: así la hemos visto crecer]

La joven llegó a su fiesta de cumpleaños con una falda pantalón rojo, que combinó con un crop top con escote en V en color negro, sandalias de tacón, uno de los bolsos icónicos de la firma de Yves Saint Laurent, maquillaje natural con sombra de ojos negra y el pelo suelto.

Anita Matamoros disfrutó muchísimo de este gran día, y no dudó en agradecer a todos los invitados a través de las redes sociales: “Quiero dar las súper mega ultra gracias a todos los que habéis venido, a mi madre, sobre todo, que es la que lo ha organizado todo. Ha sido brutal y que me lo he pasado flipante”, declaraba feliz.

[Las emotivas felicitaciones de Makoke y Kiko Matamoros a su hija Anita en su mayoría de edad]