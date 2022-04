Àngel Llàcer lleva años siendo personaje conocido. Ser profesor de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ le hizo saltar a la fama. Años después, sigue en el foco de la noticia, pero siempre por sus proyectos profesionales y no por su vida personal. De hecho, ha preferido siempre mantener sus asuntos que no pertenecen a lo laboral en un discreto segundo plano.

Hasta ahora. Y es que Àngel Llàcer acaba de hacer una confesión de lo más inesperada. Lo ha hecho en el programa ‘Obrim fil’ de Xàvier Sardà. El miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ ha confesado lo que hizo en una boda: «Fui a la boda de un chico y una chica. Se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo, el día de su boda», empezaba diciendo ante la sorpresa del presentador y los telespectadores.

El presentador de televisión no dudó en dar su opinión al respecto y pone una nota de humor a lo que acababa de contar Àngel: «Nota mental. No invitar a Àngel Llàcer a tu boda». Xavier no ha dudado en prevenir a todo el círculo de amigos del miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ para que no lo inviten. Por lo que pueda pasar.

Àngel Llàcer confiesa un episodio que vivió en un boda

Consciente de lo que acababa de contar, Àngel ha querido quitarle importancia: «La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando… pues me encuentran. Yo estaba escuchando que llamaban al novio y pensaba: ‘madre mía, cómo nos encuentren…», ha dicho entre risas.

Y esta confesión la ha hecho después de que empezaran a hablar de bodas. El hecho de que lleve tantos años con su novio ha llevado al presentador a preguntarse cuándo dará el paso de pasar por el altar: «Celebramos una fiesta del amor y en la última que hicimos, yo iba de sevillana y él de cordobés», explica divertido para contar que no quiere casarse a pesar de que lleva seis años con su pareja.

