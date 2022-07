Anabel Pantoja y Yulen Pereira han comenzado una historia de amor que ha tenido como escenario ‘Supervivientes’. Su romance ha dado mucho que hablar y ha contado con un tercer protagonista: Omar Sánchez. Tanto la colaboradora como el esgrimista se han pronunciado sobre el canario. «Claro que no me gusta hacer daño a nadie. Yo entré aquí como entré. No tengo que estar justificándome de nada. Claro que cambiaría cosas, pero mis sentimientos iban a estar ahí», ha afirmado.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que nunca creyó que atravesaría una situación como la actual durante el reality. «Mira cómo son mis sentimientos. Ahora estoy muy pillada», ha confesado. Ha añadido que cierra un capítulo de su vida dejando atrás su historia con su marido. «Obviamente, sería muy cínico volver y llamarle por teléfono». Aunque ha subrayado que desearía mantenerle cerca. «Sí me gustaría que si quiere hablar o algo, me gustaría que estuviera en mi vida de alguna manera. No quiero seguir hablando de esa persona. Primero porque le tengo respeto y no quiero dar más vueltas».

Anabel Pantoja se sincera

Con cierta resignación, la colaboradora ha indicado que no se puede luchar contra los sentimientos: «Ya hablaremos cuando salgamos. La cosa ha salido así». Ion Aramendi ha preguntado a la concursante si le daba «pena» su ex. Su respuesta ha sido contundente: «No me puede dar pena una persona a la que he querido. He hablado mucho, pero no quiero hablar de este tema. Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años», ha afirmado.

Mientras que Yulen también ha hablado de ‘El Negro’ -como siempre ha llamado Anabel Pantoja de forma cariñosa a su expareja-. «A mí Omar ni me va ni me viene. No es mi tema. No tiene nada que ver conmigo. Es una persona que no sé ni quién es», ha afirmado durante una conversación con Marta Peñate en ‘playa parásito’. «Quizás es algo que me hubiese gustado cambiar. ¿Al final qué podrías cambiar? ¿Qué te gustaría? Me gustaría haber empezado todo fuera. Sin tanto foco mediático, pero ha surgido así. Yo no quería quizás que afectara a otras personas. Meter rayadas a Anabel o a mi familia, pero el sentimiento es así».

Anabel Pantoja se ha reencontrado con Yulen Pereira tan solo tres días después de su expulsión. Nada más verse se han fundido en un romántico abrazo. Finalmente el deportista se ha convertido en el último expulsado definitivo del reality. «Me llevo gente muy importante. Se queda gente maravillosa y haciendo un concursazo», ha afirmado. Poco después se ha dirigido a Anabel a quien ha besado cariñosamente y han mantenido una conversación privada de despedida. Tanto uno como el otro han manifestado que van a apostar por su amor y desean iniciar una nueva etapa una vez concluya ‘Supervivientes’.