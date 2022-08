Anabel Pantoja y Yulen Pereira no paran. Desde que la sobrina de Isabel Pantoja volviera a casa tras tres meses intensos en Honduras, la pareja no se ha separado. Durante estos días han demostrado que quieren exprimir al máximo el inicio de su relación y han hecho un tour por España. En este tour no se han olvidado de Sevilla, ciudad que Anabel ha enseñado con todo lujo de detalles al deportista. También se han reunido con Alejandro Nieto y Tania en Cádiz, con los que lo han pasado en grande. Sin embargo, están necesitados de un viaje en pareja y este lunes han viajado hasta Egipto desde Palma de Mallorca.

