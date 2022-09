Su hija, consciente de esto, no ha dudado en llevarle un pastelito y una vela para que su padre pudiera soplarla y pedir un deseo. No tenemos dudas de que el deseo que habrá pedido es recuperarse para volver a casa cuanto antes. Eso sí, ha tenido la suerte de estar junto a su hija en un día tan especial para él: «Se me hace mayor el papi 🎂😍❤️‍🩹», le ha dedicado ella.