Arelys, la madre de Yulen Pereira, no escondió en un principio que Anabel Pantoja no le gustaba en exceso para su hijo durante el inicio de su romance en ‘Supervivientes’. Ahora ha sido el turno de la colaboradora quien se ha pronunciado largo y tendido sobre su suegra. También ha subrayado que mantiene una relación muy correcta con ella.

«Lo que más me chocó cuando salí fueron los vídeos que vi de Arelys», ha señalado la sobrina de Isabel Pantoja durante su regreso al ‘Deluxe’ después de siete meses. «Yo ya he hablado con ella y me ha aclarado ciertas cosas. Yo creo que ahora me tiene un poco de cariño. Me quiero acercar a ella porque es la madre de mi pareja y creo que ha habido malentendidos». Asimismo, la sevillana ha explicado su impresión cuando la conoció en los Cayos Cochinos. «Cuando Arelys me abrazó en Honduras yo me la creí. Ahora la puedo entender porque una madre va a defender a muerte a su hijo. Las personas se pueden equivocar y el tiempo pone todo en su sitio. Lo más importante que quiere Arelys, y yo también, es que ese niño sea feliz».

Anabel Pantoja, sobre Arelys: «Yo también la tengo cariño»

La sevillana ha subrayado que la relación con Arelys es buena, tanto es así que incluso había hablado con ella en las últimas horas. «Yo también la tengo cariño». Respecto a las distintas intervenciones televisivas de los padres del esgrimista mientras este concursaba en ‘Supervivientes’, Anabel ha afirmado lo siguiente: «A mí me chocó que su padre estuviera en el ‘Deluxe’. Ahora le puedo entender porque cuando tienes a tu hijo en un reality, debes defender a tu cachorro».

«Yo no tengo que decirles ni a Arelys ni a Manuel que no vengan a la tele. Sé que Arelys dijo que ya estaba su hijo en España y se defendía él solo. Todo el mundo apuntaba que esa mujer quería tele y ahora mismo está en su casa». La colaboradora ha hecho balance de cómo ha dado un giro su vida. «Llevo casi seis meses al lado de Yulen y ahora mismo no vuelvo atrás. Él me ha ayudado a restar drama a mi vida, pero también el concurso. Fue la mejor decisión que he tomado ir al reality».