Anabel Pantoja ha vivido una de las experiencias más increíbles de su vida en Honduras como concursante de ‘Supervivientes’. La colaboradora de televisión ha conseguido sobrevivir, pero también ha encontrado el amor al lado de Yulen Pereira, con el que sigue disfrutando de una increíble etapa personal. Ha habido días duros, de pasar mucha hambre, pero también ha conseguido perder algunos kilos por culpa de la poca comida que tenían en la isla.

La sevillana desvela los kilos que ha engordado y en cuánto está

Su cambio físico ha sido uno de los más llamativos. La diferencia de cómo llegó a Honduras a cómo se fue era increíble. Había perdido mucho peso y el cambio era más que evidente. Eso sí, nada más aterrizar en España, Anabel ha disfrutando de lo lindo de la comida de nuestro país, así como la de su madre. No ha dejado de hacer planes para desayunar, almorzar o cenar en familia o con amigos. Y eso se ha notado ya en su peso.

«Ayer me estuve pensando en el gimnasio y nada, 59,7 kg… He engordado como unos tres kilos desde que volví de la isla y no entiendo por qué», dice en tono de broma. Anabel Pantoja no ha dejado de comer las cosas que tanto le gustan, ya que después de tres meses estaba deseando volver a comerlas. Pero lo llamativo es que a pesar de los homenajes que se ha dado, apenas ha engordado tres kilos, quedándose así en 59,7 kg.