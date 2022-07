Antes de despedirse de Honduras, Anabel Pantoja se ha puesto al día de todo lo que ha ocurrido en España en su ausencia. La sobrina de Isabel Pantoja ha hecho frente a las declaraciones que ha vertido Omar Sánchez sobre su paso por ‘Supervivientes‘, su relación con Yulen Pereira, así como las últimas conversaciones que tuvo con la colaboradora antes de partir a la isla. La influencer se ha defendido de todas sus palabras y le ha pedido disculpas si en algún momento se ha sentido ofendido.

Con cierto tono de indignación, Anabel Pantoja sabía a ciencia cierta que Omar Sánchez había hablado de su concurso, algo que considera que está en su derecho y que le va a respetar. Eso sí, deja claro que le va a desear lo mejor. «Si él considera que le he faltado el respeto, le pido disculpas. No ha sido mi intención. Me separé en enero, pasamos algunos días juntos antes de irme. Él sabía perfectamente lo que había. Tengo una carta de él en la que me prometía que haría su vida si le surgía. Ojalá le vaya bien. Los cuatro años a su lado han sido estupendos y maravillosos», admite.

Anabel Pantoja se ha descolocado por completo al ver las imágenes de la madre de Yulen en las que aseguraba que no le gustaba para su hijo. La sobrina de Isabel Pantoja se ha venido abajo y le ha pedido a la progenitora del deportista de élite que le dé una oportunidad. «Solo tengo que seguir viviendo, voy a vivir mi vida, no le voy a hacer daño a nadie intencionadamente», asegura la joven mientras que su madre le animaba a que cuando regresase a España ya le pondría ella al día.

Anabel Pantoja está ilusionada

Después de romper su silencio en SEMANA, Omar Sánchez se sentaba en el ‘Deluxe’ y reconocía que se sentía ofendido por lo que estaba haciendo Anabel Pantoja con Yulen Pereira en ‘Supervivientes’. Ante esto, la sobrina de Isabel Pantoja se ha indignado y ha asegurado que nunca le quiso hacer daño y tan solo se ha dejado llevar. «Si las personas que han estado conmigo durante años no me conocen… No estoy aquí para hacer daño. Entiendo que haya aparecido para dar su versión de los hechos«, se defiende la concursante.

A Anabel Pantoja le pesa su noche tórrida con Yulen, aunque deja claro que se dejó llevar y no pensó en las personas que estaban en España. «Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo pudiera volver a la normalidad. Cuando llegué aquí pasó lo que tenía que pasar. No tengo que justificarme», insiste. Por otro lado, la sobrina de Isabel Pantoja ha admitido que jamás se ha sentido utilizada por el deportista de élite. «Me siento feliz, como una niña nueva, ilusionada. El tiempo dirá. El tiempo pone a cada uno en su sitio», comenta.