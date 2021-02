El primer test de embarazo de Anabel Pantoja ha dado positivo, sin embargo, la colaboradora se ha repetido una segunda prueba y te contamos cuál ha sido el resultado.

Anabel Pantoja vivió este lunes una de sus tardes más sorprendentes. Después de que ella y su pareja, Omar Sánchez, jugaran al despiste en redes sociales y dejaran caer que iban a ser padres de su primer hijo, en ‘Sálvame’ le hicieron a la sobrina de la tonadillera una prueba de embarazo en directo. Querían acabar con la incertidumbre y un test despejaría todas las dudas, sin embargo, no hizo si no multiplicarlas. La colaboradora de televisión dio positivo, un resultado que a ella misma la dejó boquiabierta. «Esto lo habéis trucado. No es posible. Pusimos esa foto porque en muchas fotos se metían con mi barriga y me decían que si estaba embarazada o qué pasaba. Toda la gente de mi entorno sabían que me hacía el test para reivindicar las curvas, pero no contaba con las dos rayas positivas«, dijo. Tal fue su impacto que cuando llegó a casa se repitió la prueba para así por fin despejar todas las incógnitas, siendo ella misma la que comunicó a todos sus seguidores que no se encontraba en estado de buena esperanza.

«Lo siento por todas las felicitaciones y alegría por parte de vosotros, pero no es mi momento y cuando venga os enterareis de verdad. De momento, aún no podéis encasillarme de embarazada«, ha comentado la propia Anabel. De este modo, ella aclaraba que todavía su vida no dará un giro tan radical y es que la joven de 34 años desea primero sentar algunas bases para darle lo mejor posible a su futuro hijo. Aunque en unos meses ella y Omar contraerán matrimonio, todavía el enlace tendrá que esperar, eso sí, tienen claro que pasarán por el altar. Están muy enamorados el uno del otro y han formado un espectacular hogar en Canarias que a ambos les sirve como refugio tanto para lo bueno como para lo malo, prueba de ello, todas las tormentas que ha vivido Anabel últimamente y que ha soportado desde su isla.

Por su parte, Omar también ha aclarado en redes toda la polémica y ha desvelado el resultado para además defender a su pareja. «No se alarmen, no vamos a ser padres. Simplemente la foto publicada hace unos días es para mostrar que yo estoy contento con su físico. A veces nos empeñamos o tenemos el derecho de insultar de insultar a una persona por su forma de ser, físico o por su trabajo, pero creemos que vivimos en un mundo libre de ser como a uno le guste y es feliz. Así que gracias a todos los que nos apoyan por nuestra forma de ser y disfrutan con nosotros«, ha escrito el empresario.

Ha sido poco antes de repetirse el test cuando la joven ha sido pillada por las cámaras al llegar a su piso de Madrid, instante en el que ha hecho una sincera confesión: «Yo todavía no quiero ser madre». Unas palabras que se suman a otras declaraciones muy llamativas que podrás ver en el vídeo que te ofrecemos en esta noticia.