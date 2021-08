Anabel Pantoja ha confirmado que su padre, Bernardo Pantoja, no estará presente el día de su boda y este es el motivo de su ausencia.

Anabel Pantoja ha cambiado de planes. La sobrina de la tonadillera se casará con Omar Sánchez muy pronto, eso sí, no lo hará en una finca y por la iglesia como tenía planeado, sino en la playa, todo un sueño para ella. Será en el mes de octubre en la isla de la Graciosa en vez de en Sevilla, un cambio que provocará algunas bajas entre los invitados. En concreto, una muy importante y es que su padre no estará presente en el enlace de su hija, dada su situación. Para Bernardo sería muy difícil acceder a la arena al no tener parte de la pierna, no obstante, su ausencia no ha llevado a Anabel a replantearse las condiciones de su boda. La sevillana ha insistido en que es hora de pensar en ella y no dejará de casarse en la playa por nada ni por nadie, una respuesta que no ha convencido ni a Kiko Hernández ni a muchos de los espectadores del programa vespertino.

A pesar de que luego Anabel ha tratado de quitar hierro al asunto, su explicación no ha convencido a los colaboradores presentes en plató. «El año que viene me casaré en Sevilla y ahí ya podrá acudir mi padre», ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja para justificarse tras las repetidas críticas de sus compañeros. Anabel está tensa y se ha vuelto a hacer patente este lunes en ‘Sálvame’. Así se ha demostrado cuando Kiko Hernández le ha reprochado a Anabel que su padre no esté en su boda, unas palabras a las que apenas ha querido responder. «¿Y si a tu padre le pasa algo y el año que viene no puede ir?», ha dicho Kiko a lo que ella ha respondido: «¿Me vas a dar lecciones tú a mí? ¿Eres tú el mejor padre del mundo?». Muy enfadada ha abandonado el plató y ha insistido en que su sueño era casarse en la playa, tal y como terminará sucediendo. Poniendo ejemplo a María Patiño, quien contrajo matrimonio con Ricardo Rodríguez hace algunos meses y cuya boda se convirtió en uno de los días más felices para ella.

Anabel Pantoja está ilusionada por el gran día, pero es consciente de que habrá varios miembros de su familia que no le acompañarán en su ‘sí, quiero’. A día de hoy, Kiko Rivera e Isabel Pantoja podrían no estar presentes en la boda de Anabel, dos posibles bajas que entristecen mucho a Anabel, pero sobre las que se ha hecho a la idea. A pesar de que la fecha definitiva todavía no se ha descubierto, será en muy pocas semanas cuando Anabel y Omar puedan convertirse en marido y mujer. No será en Sevilla como en su momento soñaron junto a 300 invitados, sino con menos de la mitad debido a las medidas y restricciones que existen con el coronavirus. «Es una boda íntima, yo voy a invitar a los míos y él a los suyos. A mí me encantaría que vinieran todos, pero sé que es imposible», dijo Anabel hace tan solo unos días.