Anabel Pantoja reaparece con nueva figura con un potente mensaje contra el odio

Anabel Pantoja se divierte mucho poniendo a sus haters en ebullición. Sabe a la perfección que cada foto que suba contará con grandes dosis de críticas y también algún que otro insulto. Se ha acostumbrado a convivir con gente que dice odiarla y que le desea lo peor tan solo por no encajar en los cánones de belleza socialmente impuestos. Una vez aceptado este punto, ahora solo le queda disfrutar del camino haciendo caso omiso a lo que digan de ella, como así demuestra en el vídeo que ha compartido con sus seguidores y que ha grabado en colaboración con unas conocidas clínicas de medicina estética.

Son muchos los que critican a Anabel Pantoja por su físico. A muchos no le gusta cómo luce en la actualidad, mientras que otros centran sus críticas a que ahora luce bella tan solo por haberse sometido a tratamientos estéticos y diversas operaciones. Ella responde a estas eternas críticas con este vídeo, que está siendo muy aplaudido entre sus seguidores por encerrar un mensaje de empoderamiento muy valioso en los tiempos que corren. También por lucir una cintura de avispa, bien marcada, y bien aprovechada a través de la elección de una indumentaria perfecta para el cometido de mostrar su evolución hasta convertirse en una diva, la estrella de su propia vida.

“Querido hater, ya que te empeñas en juzgar mi vida detrás de una pantalla y escondido en un perfil falso, dicen los gurús de las redes que debo ignorarte, pero ya ves que yo hago siempre lo que me sale del alma”, comienza a locutar Anabel Pantoja en el vídeo vestida con un albornoz en la habitación de un hotel. Poco a poco va poniéndose guapa con maquillaje, cuidados básicos y un look de noche impresionante que deja al descubierto todos sus encantos. Continúa: “Hoy quiero lanzarte un mensaje. ¿conoces la adrenalina indescriptible que se siente cuando te miras en el espejo y te ves más guapa que nunca, porque te sientes realmente tú? ¿Está mal sentirte a gusto conmigo misma y quererme por encima de todas las cosas? Si algo no me gusta y puedo cambiarlo, ¿por qué no? ¿Quién eres tú para decirme que no lo haga? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?”.

“Un día me contaron que un pequeño cambio físico puede convertirse en toda una revolución personal. Y tenían razón”, anima Anabel Pantoja a sus fans a que confíen en la medicina estética para cambiar aquello de su físico que les acompleja o que no les deja avanzar. “La respuesta es muy sencilla. Me lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me encanta cuidarme para sentirme bien por dentro y por fuera. Para gustarme a mí, no para gustarle al resto”.