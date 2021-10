Anabel Pantoja se casó el pasado viernes en La Graciosa y desde ese día se han sucedido una serie de malas noticias: ahora se sabe que no se irá de viaje con Omar Sánchez para celebrar que ya son marido y mujer.

Las malas noticias siguen llegando. Anabel Pantoja no gana para disgustos. Este pasado viernes celebraba una fiesta por su boda con Omar Sánchez en La Graciosa. Tras la muerte de su abuela, Doña Ana, la colaboradora de ‘Sálvame’ decidía seguir adelante con sus planes y volvía a Islas Canarias para disfrutar de su boda rodeada de familiares y amigos.

Sin embargo, todo se volvía en su contra. Además de terminar el fin de semana con placas en la garganta y con mal cuerpo, Anabel Pantoja se enteraba de que su primo, Kiko Rivera decidía dejar de seguirla en redes sociales, volviendo a mostrarse disgustado con ella. Y cuando parecía que ya no habría más disgustos, ahora Anabel toma una decisión drástica.

Y es que la pareja ha decidido que no se va a ir de viaje de novios, una tradición que hacen todos los recién casados. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’, Marta López, ha podido hablar con Anabel Pantoja y Omar Sánchez y le han confirmado que no se irán de viaje y que no tienen fecha ni destino previstos.

Anabel y Omar no se irán de viaje de novios tras su boda

Pero que no cunda el pánico. Y es que Anabel Pantoja está ahora centrada en recuperar su rutina. Además, ha asegurado que ahora su madre se encuentra con ellos en Gran Canaria, hasta donde Mercedes viajó tras pasar unos días en La Graciosa para estar presente en la boda de su hija. Se encuentra allí para llevar a cabo unas gestiones y ayudar a su hija.

Anabel Pantoja le ha explicado que Omar tiene compromisos profesionales. Y es que tiene que viajar a Francia para competir en los próximos días y que su viaje de bodas tendrá que esperar. La pareja no tiene planeado ni la fecha ni el destino de su luna de miel, pero sí tienen claro que en algún momento se producirá.

Esto explica que no se hayan ido todavía de luna de miel. Aunque han tomado la decisión de no llevar a cabo este viaje inmediatamente tras su boda, la idea de la pareja es hacer este viaje en las próximas semanas. Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha expresado su deseo de hacer un safari por África, un viaje que hacen muchos novios cuando se casan.

El deseo de Anabel es hacer un safari por África

A su idea de hacer el viaje en otro momento se une que Anabel Pantoja está ahora recuperándose de un problema de salud. Este lunes compartía una foto desde el hospital, lo que hacía saltar las alarmas sobre su estado. La caída mundial de Instagram hizo que no pudiera dar explicaciones sobre lo que le había ocurrido. Cuando esta red social ha empezado a funcionar, Anabel ha explicado el motivo que le había llevado a urgencias.

«Gracias por preguntarme cómo estoy. No es nada grave, placas en la garganta y mal cuerpo. Antibiótico y reposo. Y a poder ser, no hablar», escribía Anabel Pantoja por petición popular tras preocupar mucho a sus seguidores. Ha sido un fin de semana de lo más intenso tras celebrar su boda con Omar Sánchez en La Graciosa. La colaboradora de ‘Sálvame’ sufre ahora las consecuencias de haber estado varios días dándolo todo. No solo se celebró su boda, sino que los días después, ha estado disfrutando de las playas de La Graciosa. Una combinación de calor y frío que ahora le ha jugado una mala pasada.