Este viernes, la familia Pantoja ha amanecido con un enorme sobresalto. Durante la madrugada, Kiko Rivera ha sido ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus. El sevillano, tal y como ha confirmado su mujer, Irene Rosales, está bien y en observación: «Ha sido un ictus muy leve». Todos los miembros del clan están pendientes de su evolución, incluida Anabel Pantoja, quien ha hablado de su primo en un acto celebrado en Madrid. Visiblemente nerviosa, no oculta su preocupación: «Entiendo que me preguntéis, pero no voy a hablar de este tema. Irene ha estado hablando hoy en el hospital y es la persona más adecuada para hablar del diagnóstico de Kiko. Todo va a salir bien y está en el mejor hospital, para mí, de España. Está con mi papi, están los dos juntos».

«Estamos todos enterados, estamos todos al tanto», dice la sevillana. No quiere entrar en detalles sobre cómo se enteró del ingreso en urgencias del DJ, o de si su tía, Isabel Pantoja, piensa ir al centro hospitalario a visitar a su hijo: «Ahora mismo lo importante es que esté bien. Estamos todos enterados y él sabe que estamos con él… Estamos todos con él».

«Muchísimas gracias, estoy bien. No me preguntéis a mí. Lo importante es que Kiko está bien y tiene a toda su gente al lado. Estamos bien y estamos tranquilos por eso. Por respeto y porque lo quiero muchísimo no voy a hablar de esto», zanja la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. Anabel no ha explicado los motivos por los que su madre, Mercedes Bernal, ha aparecido esta tarde en el hospital donde se encuentran ingresados Kiko y su padre, Bernardo Pantoja. Hasta la fecha se desconoce si Merchi se ha trasladado al centro para reencontrarse con el músico o con el padre de su hija…o a ambos.

