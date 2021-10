Anabel Pantoja no puede más. Son muchas las ocasiones en las que la colaboradora de televisión se ha visto en el ojo del huracán. Su último posado en bikini a través de Instagram ha acaparado el foco debido a los feos insultos y a las críticas que ha recibido. Son muchos los internautas que la atacan por su aspecto físico. Está viviendo su época más convulsa. A pesar de que ha cumplido su sueño de celebrar su boda junto a su ya marido, Omar Sánchez, su actual situación familiar no se lo está poniendo fácil. La muerte de su abuela, Doña Ana, y la ruptura con su primo, Kiko Rivera, le están pasando factura. A eso se le suman la oleada de críticas que ha recibido. Un cúmulo de cosas para la sevillana que ha terminado por explotar.

Anabel Pantoja ha estallado contra todos aquellos que la critican

La colaboradora de televisión ha estallado contra todos aquellos que la critican sin motivo alguno y se meten con su aspecto físico. Además, la tachan de que vive siempre en la playa y se puede permitir no trabajar por ser la sobrina de Isabel Pantoja. Unas palabras que la sevillana no va a tolerar y ha querido poner los puntos sobre las íes. «La mayoría de los comentarios son que no trabajo, que solo vivo del cuento y el apellido. Estoy orgullosa de mi apellido pero creo que la gente que me conoce sabe que no paro», ha comenzado diciendo.

«Lo vuelvo a repetir que porque no esté en ‘Sálvame’ o no me veáis en una tienda de 08:00 a 20:00 horas, trabajo. Respeto muchísimo a todos los trabajos pero respetar el mío», ha continuado explicando. Está harta de que la acusen de su modo de vida y de no tener ni oficio ni beneficio. Pero por si fuera poco, Anabel Pantoja ha recibido en la misma fotografía un aluvión de insultos haciendo referencia a su aspecto físico. «No me ha hecho daño, pero me ha parecido tan cruel todos los comentarios que me habéis puesto que sois despreciables», ha espetado.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido en su perfil social

«Ya sabemos que vives en Canarias, pero hija ya estamos en invierno, podrías lucir otra indumentaria», «Haber cuando te pones las pilas y estudias… tu cuerpo esta muy visto ,,se te veras mejor entrando a la universidad con un libro», «Eso es vivir del apellido, esfuerzo 0″ o » Nunca posas con un libro , siempre lo haces mostrando tu cuerpo. Sabes…. es importante ampliar conocimientos», estos son algunos de los comentarios que ha recibido Anabel Pantoja en su última fotografía donde presume del buen tiempo en Canarias en bikini, que puedes ver sobre estas líneas.