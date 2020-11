La colaboradora de ‘Sálvame’ ha estallado después de días muy intensos y ha salido a defender a su prima, Chabelita Pantoja, tras lo que vivió este jueves en ‘La casa fuerte’ cuando le comunicaron las últimas noticias de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Anabel Pantoja está pasando los peores momentos de su vida. En medio de la recuperación de su operación de peroné tras su accidente haciendo surf en Canarias, la colaboradora de ‘Sálvame’ suma otro problema. En esta ocasión, familiar. Y es que se ha tenido que pronunciar sobre el que es el tema más comentado de las últimas semanas: la guerra que mantienen su tía, Isabel Pantoja , y su primo, Kiko Rivera.

Pero no es lo único a lo que ha tenido que hacer frente Anabel Pantoja en las últimas horas. Y es que la joven tenía que ver este pasado jueves cómo a su prima, Chabelita Pantoja, le daba un ataque de ansiedad al enterarse de la últimas noticias sobre la polémica en el estreno de la segunda edición de ‘La casa fuerte’.

«¿Había necesidad de esto? Ve a por todas y lucha. Disfruta tu concurso. Ah sí, audiencia, su salud que le den por culo. Ahora que me lapiden», escribía muy enfadada por todo lo que estaba viendo. No podía mantenerse callada porque estaba sufriendo mucho al ver a su prima pasarlo de la manera que lo estaba pasando.

Anabel Pantoja defiende a su prima tras su ataque de ansiedad

De esta forma, Anabel se pronunciaba por primera vez tras el delicado momento por el que pasó su prima este pasado jueves. La colaboradora de ‘Sálvame’ no entiende la decisión de Telecinco de haberle contado esta polémica justo cuando está supuestamente desconectada del mundo exterior. Anabel cuestiona que hayan tenido delicadeza con ella y así lo critica. No duda en reconocer que sabe que muchos se le echarán encima.

Anabel también ha opinado sobre la polémica de las últimas semanas

«Me da mucha tristeza ver todo esto. No podía creer lo que ha dicho Kiko esta mañana. No quiero que Kiko lo pase mal sobre todo por su tema salud, pero tampoco quiero que mi tía lo pase así. Porque esto es muy fuerte. No sé por dónde va a salir esto», empezaba diciendo hace unos días Anabel desde su casa en Canarias, donde se recupera de su operación.

La colaboradora ha hablado recientemente con su primo, al que le ha mostrado su preocupación. «No me podía imaginar que él estuviera de esa manera. Notaba que estaba nervioso, pero no imaginaba que hasta ese punto. Con Kiko hablo cada dos días porque me pregunta por el peroné. Yo le pregunto: ‘Kiko, ¿qué está pasando? El me dijo: ‘Anabel, no te metas por favor. Estoy destrozado’. Con estas palabras la joven revelaba su última conversación con el DJ, al que intentó calmar para evitar que el conflicto familiar fuera a mayores. «Le dije: ‘Por favor nos os destrocéis ni tú ni mamá. Lo solucionaréis. Y me dijo: no te metas en esto porque vas a salir perjudicada».

No se puede creer que madre e hijo hayan llegado a este punto

Con quien no ha hablado aún es con la tonadillera. Sabe que está bien, pero no quiere echar más leña al fuego. «No he querido ponerme en contacto porque sé que mi tía está al margen de todo». Devastada y rota en lágrimas, Anabel Pantoja se lamentaba de que cada vez que se conecta con sus compañeros de trabajo es «para nada alegre». La disputa entre su tía y su adorado primo le resulta increíble. «Me parece surrealista, de verdad», confesaba.



Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Irene Rosales, que ha insistido en que lo que debe hacer Isa es disfrutar del concurso y olvidarse de todo lo que está sucediendo fuera. Así lo ha manifestado a los micrófonos de Europa Press.