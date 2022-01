Anabel Pantoja, Anita Matamoros, Nagore Robles, Alba Díaz… un sinfín de invitados se han dado cita en el hotel ‘The Westin Palace’ de Madrid con motivo del 40 cumpleaños de una de las grandes ‘influencers’, ‘Madame de Rosa’. Un auténtico fiestón del que hemos sido testigos a través de las redes sociales.

«Sigo embriagada de todo el amor que recibí ayer… Estoy asimilando todo. Todas las personas que vinieron a celebrar la vida conmigo son especiales para mí. Gracias por contribuir a que viviera una de las noches más increíbles de mi vida», ha afirmado la protagonista de las jornada. Una celebración increíble que comenzó cuando ‘Madame de Rosa’ realizó una estelar aparición en el gran salón y fue ovacionada por todos sus amigos. Nada más entrar no pudo evitar las lágrimas, estaba radiante con un espectacular vestido en color rojo con transparencias de Roberto Diz.

Tras una suculenta cena llegó el momento más divertido de la noche, también el más alocado. Anabel Pantoja se convirtió en la otra protagonista. Siempre dispuesta a apuntarse a un bombardeo, la sobrina de Isabel Pantoja lo dio todo cuando se lanzó a bailar junto a Nagore Robles. Estaba muy elegante con un sugerente vestido negro engalanado con aplicaciones florales, un diseño de Però.

Mientras que Nagore Robles optó por un traje dos piezas compuesto por minifalda y blazer. Acompañó su conjunto de Zara por una camisa de encaje blanca. La vasca también ha utilizado sus redes para dedicar unas bonitas palabras dirigidas a su amiga, ‘Madame de Rosa’. «Fue precioso ver tanto cariño y admiración hacia una mujer tan extraordinaria como tú. Gracias por dejarme formar parte de este día tan especial. Fue una noche divertidísima».

Los «miedos» de Nagore Robles

La colaboradora ha reconocido que en un principio iba «llena de miedos» a esta fiesta. Y es que aunque ella es otra destacada ‘influencer’, en ocasiones teme acudir a este tipo de celebraciones. «Entendedme, los eventos así me crean ansiedad, y siempre me creo muchos nervios antes de asistir a alguno. Presentarse sola a una fiesta llena de amistades y personas que ya se conocen, hace que se me disparen las alarmas; pero tengo que confesaros (como todo lo que os escribo aquí) que disfruté como una niña».

Una cita a la que no faltó Anita Matamoros quien ha reconocido en su perfil de Instagram haber vivido un día «mágico». La hija de Kiko Matamoros optó para la ocasión por un sofisticado minivestido en color negro con lazada en la parte baja firmado por House Of CB Spain. Mientras que Alba Díaz ha corroborado que la fiesta había sido un auténtico éxito. «Noche de 10, gracias corazón, la gozamos!». La joven eligió un vestido de manga larga de la casa que lidera su madre, Vicky Martín Berrocal.