Enrique Ponce y Ana Soria daban un paso más en su relación compartiendo su primer imagen juntos.

Después de que Enrique Ponce confirmara su romance con Ana Soria, el nombre de la joven está en boca de todos. Una noticia que se sucedía tras la publicación por parte de la revista SEMANA de la separación del diestro de Paloma Cuevas. La almeriense, de 22 años, ha realizado sus primeras declaraciones ante la prensa.

Ana era sorprendida por diversos medios de comunicación durante el sábado por la noche cuando se encontraba acompañada por varias amigas en su ciudad natal, Almería. «No quiero hablar nada, ¿vale?», afirmaba. Ha sido breve, pero estas han sido sus primeras declaraciones públicas: «Está todo bien, pero no voy a hablar».

La joven se ha convertido en la auténtica protagonista del papel couché. En el último número de SEMANA, el torero ha confirmado su relación con la almeriense: «Ana y yo estamos enamorados». Desvelaba, además, el inicio de su romance y confirmaba que habían intentado mostrarse «discretos» por respeto a Paloma Cuevas. Enrique Ponce reconocía que nunca fue infiel a la madre de sus hijas ya que cuando conoció a la joven ya se habían separado.

Su primera foto juntos

Hace tan solo un día, Ana Soria compartía una profunda reflexión a través de sus redes sociales que parecía ser una declaración de intenciones del momento personal que estaba atravesando: «Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve». Añadía que es importante dedicar «tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz».

La pareja ha sorprendido este domingo compartiendo la primera imagen juntos. En la instantánea, podemos ver a la pareja entre risas con una actitud muy cariñosa. Protagonizan un apasionado abrazo que ambos han publicado en sus historias de Instagram. Una imagen con la que acallan la tormenta mediática de estas últimas semanas. La pareja ha apostado firmemente por su relación y así lo han constatado.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce confirmaban su separación después de 14 años de matrimonio a través de un comunicado conjunto. «Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar y, en especial, a nuestras dos hijas menores de edad».