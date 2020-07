Ana Soria ha querido responder alto y claro a las preguntas sobre la relación con Enrique Ponce y del divorcio del torero con Paloma Cuevas

Desde que saliera a la luz que Ana Soria es la nueva pareja de Enrique Ponce tras la ruptura del diestro con Paloma Cuevas, la joven almeriense se ha convertido en una de las mujeres más buscadas de nuestro país por la crónica social. Si en un principio Ana se mantenía muy discreta ante la prensa y sin querer hablar con los medios de comunicación que le preguntaban por su relación con el torero, cada vez la vemos más cómoda delante de los micrófonos y se desenvuelve como pez en el agua ante las entrevistas de la prensa.

Ana Soria responde a las preguntas de la prensa a la salida de un restaurante

Este martes, nos hemos encontrado a Ana Soria disfrutando de una comida con un grupo de amigos en un restaurante del Cabo de Gata, donde está disfrutando del verano. A la salida del restaurante, la joven respondió a algunas de las preguntas que tanto inquietan a los seguidores de esta historia de amor. En declaraciones a Europa Press, la joven habla alto y claro de su relación con Enrique Ponce y asegura que ella no tiene nada que ver en la ruptura entre Paloma Cuevas y su nueva pareja.

Muy tranquila y relajada, Ana Soria ha desvelado que se encuentra «muy bien y tranquila». Además, de que «está disfrutando el verano, todo el mundo». Es la primera vez que se para con la prensa y asegura que va a por todas con su relación. Además, la joven almeriense ha asegurado que para ella no es ningún problema la diferencia de edad entre ellos. Cabe recordar que Ana es 26 años menor que Ponce. «No, la verdad es que no, el amor es libre y creo que cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera y ya está«, ha asegurado la joven almeriense en su primera exposición ante la prensa.

Repite que no tiene nada que ver en la ruptura de Ponce y Cuevas

Durante las últimas semanas, mucho se ha hablado de cuándo han empezado esta nueva relación Ana Soria y Enrique Ponce. La almeriense ha querido aclarar que ella no ha tenido nada que ver en la ruptura de uno de los matrimonios que creíamos más consolidados del panorama español: «Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no pues también«, ha sentenciado la nueva pareja del torero que se ha convertido en la nueva estrella mediática. En las pocas declaraciones que ha hecho Soria, siempre ha querido recalcar que ella no tenía nada que ver con la separación del torero y su mujer. Además de asegurar que en ningún momento ha sido la tercera en discordia durante el matrimonio de Ponce y Cuevas.