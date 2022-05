Ana Soria y Enrique Ponce se convirtieron en la pareja sorpresa del verano de 2020. Desde entonces han consolido su romance y han demostrado que la edad no ha supuesto ningún un obstáculo. Se llevan 27 años. Ambos se han sincerado cómo nunca antes. La joven ha explicado cómo vivió los inicios de su historia de amor, también lo importante que es el torero para ella. «Lo único que puedo decir es que quiero a Enrique más que a mi vida. Cualquiera que me conoce lo sabe. Y él a mí».

La almeriense no ha podido evitar derrumbarse al recordar cómo vivió los inicios de su romance, bajo la presión mediática. «Hemos intentando hacer todo lo posible para quitarnos de en medio, pero el amor que sentimos el uno por el otro es lo que nos mantiene aquí», ha asegurado en declaraciones a ‘Viva la vida’. También ha añadido que quiere con locura al torero. «Cualquiera que nos conoces lo sabe». Después de asegurar esto, no podía más que romper en llanto. Unas palabras que ha correspondido Enrique Ponce quien también ha intervenido en la conversación. «Quiero a Ana con locura. Es la mujer más maravillosa que he conocido nunca», ha afirmado.

Ana Soria y Enrique Ponce, un amor incondicional

La pareja, que ha protagonizado un sinfín de titulares durante los últimos dos años, tomó la importante decisión de vivir su amor de puertas para adentro. Durante un tiempo sí que utilizaron las redes sociales para gritar al mundo lo mucho que se querían, pero llegó un momento en el que optaron por la discreción. Ahora nos sorprenden con esta primera entrevista ofrecida en televisión que ha sido realizada por José Antonio Avilés.

La revista SEMANA informó a sus lectores durante el verano de 2020 que Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separaban tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común. Una noticia que sorprendió en su momento ya que formaban uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social. Los últimos años las cosas no habían ido bien entre ellos. Finalmente, decidieron dar este importante paso iniciando los trámites del divorcio.

