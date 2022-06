La exmujer de Antonio David Flores tiene una cita fijada en el calendario con la justicia para explicar por qué no ha hecho frente al pago de los gastos de la pensión de su hijo, David Flores. Ya pasó por este mismo trance el pasado año cuando su ex la demandó y David fue llamado a declarar como testigo, para después personarse como parte demandante y reclamar en los tribunales los 200 euros mensuales que debería haberle pagado desde que un juez así lo estimó oportuno en 2018. Rocío Carrasco nunca ha hecho frente a dicha responsabilidad. El juez reconoció el derecho del joven a iniciar este proceso legal, aunque la madre recurrió para evitar enfrentarse a su hijo frente a un juez. No lo ha logrado y finalmente sí tendrá que sentarse para aclarar por qué no ha hecho frente al pago. En SEMANA, todos los detalles en exclusiva.