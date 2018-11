El verdadero motivo por el que Ana Rosa Quintana faltó ayer al trabajo

Este lunes en ‘El programa de AR’ tuvo una gran ausencia: la de la propia Ana Rosa Quintana. Era la primera vez en quince años que faltaba a su puesto de trabajo (sin contar las etapas vacacionales). Los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia y preguntarse qué le ocurría a la presentadora para no estar conduciendo el programa que lleva su nombre. Fue su compañero y amigo Joaquín Prat el encargado de llevar el programa ayudado por Patricia Pardo.

Sonsoles Ónega ha preguntado a Ana Rosa el motivo de su ausencia

Durante la mañana de ayer, únicamente dijeron que se encontraba “indispuesta”, pero no quisieron entrar en detalles. Aunque este martes, Ana Rosa Quintana ha vuelto a su silla, ya recuperada, ha sido la propia Sonsoles Ónega la encargada de preguntarle lo que todos los españoles querían saber: el verdadero motivo de su ausencia en el día de ayer. “¿Qué te pasó ayer? Para un día que faltas y mira la que se ha liado”, le ha dicho entre risas.

Ana Rosa le ha contestado con una sonrisa de oreja a oreja: “Aprovecho para decir que una es humana y ya saben ustedes el virus este gastrointestinal que hay ahora. Aquí yo sigo con mi esto (mostrando una botella de Aquarius), pero me encuentro fenomenal. En estos quince días no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible, no me podía ni mover del cuarto de baño”, le ha respondido también con buen sentido de humor.

Este año también faltó el 8 de marzo junto a su equipo

Pues ya sabemos la respuesta. Y es que, como hemos dicho anteriormente, Ana Rosa no suele ausentarse de su puesto de trabajo a no ser que sea un motivo de fuerza mayor. Este año también faltó el pasado 8 de marzo. Fue ella mismo quien decidió que no se emitiera el espacio para acudir junto con su equipo a la manifestación por el Día de la Mujer.

