Ana Rosa Quintana no puede entender cómo se ha prohibido que Isabel Pantoja visite a su hijo Kiko Rivera en el hospital. Era pronto para saber el alcance del ictus que había sufrido, por lo que su madre solo deseaba verle de nuevo, abrazarle y olvidar todo lo sucedido entre ellos estos meses. El problema de salud había sido grave y ella desconocía todavía las consecuencias. No solo se impidió que fuera la tonadillera, también Isa Pantoja, quien horas antes de que su hermano recibiera el alta dijo que hubiera querido abrazarlo. Sin embargo, no fue posible ni para ella ni para Isabel Pantoja. Así se lo comunicó Irene Rosales, quien supuestamente se escudó en que habían sido los médicos quienes se lo habían recomendado. No todos creen que fuera así, el primero Alessandro Lequio, que no ve posible que un médico entre a prohibir o aprobar ciertas visitas. «Yo tiraría la puerta abajo si está allí mi hijo», ha dicho Ana Rosa Quintana.

«Eso te vuelve loca», continuaba, empatizando así con lo mal que ha tenido que pasarlo Isabel Pantoja por no haber podido ver a su hijo tras este problema de salud del que él dice que llegó a pensar que no salía. Con estas palabras deja claro que no aprueba en absoluto el gesto de Irene Rosales de prohibir a Isabel Pantoja reunirse con su hijo. Tan solo accedió para que se le hiciera una videollamada en la que hablaron y en la que se dice que le subió mucho la tensión. «Pero fue de la emoción», aclaraba Isa Pantoja. La comunicadora ha comparado lo sucedido con un cumpleaños en el que decides al que invitar o al que no, lo cual también le parece indignante. «Esto no es un cumpleaños», señalaba sin dar crédito a lo sucedido. Pero al parecer Isabel aceptó la negativa de su nuera pensando en una futura paz familiar.

Ana Rosa Quintana contra Anabel Pantoja

Ana Rosa tampoco comprende el comportamiento de Anabel Pantoja, quien nada más entrar en el hospital se hizo un selfie con su primo, una imagen que muchos dijeron que era innecesaria. «¿Qué es eso de que vaya a un hospital para hacerse un selfie?», ha comentado. Tan solo estuvo unos minutos junto a él, unos instantes en los que aprovechó para fotografiarse y más tarde compartir la imagen en sus redes sociales. «Te quiero», escribió ella, revelando que podía contar con ella y que se alegraba de que todo hubiera salido bien, a pesar de todo. Se fundieron en un abrazo del que sus seguidores en redes sociales fueron testigo. Poco antes posteó otra foto de archivo en la que escribió sus mejores deseos para Kiko, a quien considera como hermano, pero con quien ha pasado una relación de altibajos y con quien parece que todo vuelve a ser como antes. «Dios aprieta, pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho. Siempre estaré aquí», apuntó Anabel.