Estas son las terceras Navidades que pasa Ana Obregón sin su hijo, Álex Lequio, pero además las primeras sin sus dos progenitores. Esta es sin duda la más difícil para la actriz y presentadora. Por este motivo, hace unos días revelaba en un acto público que había tomado la decisión de viajar ella sola a un sitio que no iba a desvelar para pasar la Nochebuena en solitario y alejada de casa. No tiene ánimos ni le apetece celebrar la Navidad, por lo que ha decidido que la mejor opción es poner tierra de por medio y pasar estos días en un lugar para reencontrase con ella misma. Tal y como se puede ver en la imagen que ha compartido a través de sus redes sociales, Ana Obregón ya ha hecho las maletas y ha comenzado este viaje en solitario.

Ana Obregón ha compartido un breve vídeo en el que graba el paisaje a través de una ventana de lo que parece un tren. «Huyendo de la Navidad y la realidad guiada por tu luz», ha escrito junto a la efímera grabación con la que muestra que la época navideña ya ha terminado para ella. Hace tan solo unos días acudió a un evento promocional y aseguró que iba a poner tierra de por medio. Sin embargo, todavía ni siquiera tenía decidido el lugar ni el método de transporte que iba a utilizar para desplazarse. Finalmente, se ha subido un tren en Madrid y ha puesto rumbo a un lugar escondido para pasar estos días lo más alejada posible de su casa donde los recuerdos se acumulan en estas fechas tan señaladas.

Hace unos días Ana Obregón confirmaba que iba a pasar la Nochebuena lejos de casa

«Estas Navidades no las celebro como hago desde hace dos años. No pongo adornos, porque… ¿para qué? Estoy sola. Me he organizado y me voy a ir a un sitio yo sola el día 23 de diciembre o el 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena. Me cojo mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido y estaré allí. No puedo pensar que es Nochebuena. Estas Navidades me faltan mis padres y mi hijo. No puedo», explicaba la presentadora completamente rota.