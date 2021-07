La actriz ha querido felicitar a su madre por su Santo y le ha pedido perdón por no haber podido todavía empezar con el duelo tras su muerte.

Ana Obregón celebra este lunes 26 de julio su santo. La actriz ha querido recordar a su madre, recientemente fallecida, que también se llamaba Ana, a la que ha pedido perdón públicamente por no ser capaz de llorar su muerte. Y es que la actriz sigue sufriendo cada día el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, que murió el 20 de mayo de 2020 tras dos años de lucha contra el cáncer.

Aún así, ha querido felicitar a su madre, a la que recuerda cada día. «Siempre hemos celebrado nuestro Santo juntas. Hoy he enviado un ramo de Peonías blancas al cielo como hacía siempre, con una nota de perdón», ha empezado escribiendo junto a una foto en la que aparecen madre e hija en una foto durante uno de los últimos veranos.

«Perdona Mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas. Así que tengo que engañarme a mi misma pensando que aún tengo a mi mejor amiga sujetándome la mano con ese amor infinito que solo puede dar una madre. Feliz día a todas las “Anas”! #mama #aless #forever 🌹💔», ha terminado declarando con emoción.

Ana Obregón ha felicitado a su madre por su Santo

Desde hace ya unos días, Ana Obregón está disfrutando de un merecido descanso. Desde Mallorca, donde su familia tiene una casa, la actriz parece haber vuelto a sonreír. Así lo cuenta SEMANA en exclusiva esta semana en las páginas de su revista. Sin embargo, siempre está con la mente en sus seres queridos, a los que le dedicó un bonito mensaje junto a su padre.

Lo hizo hace unas semanas junto a una foto junto a su padre y un mensaje con el que trata de animar a todos para que disfruten al máximo la vida junto a los suyos: «Cada vez somos menos, Papá. Después de más de un año estando en el infierno he aprendido que “la vida es un regalo demasiado frágil”. Disfrutad. Por los que no están. Por mi. Disfrutad por favor. Cada segundo. Cada te quiero… #felizverano #mama #alessforevet💔«.

Hace unos días lloraba la ausencia de los suyos junto a su padre

Este va a ser el segundo verano que Ana Obregón no está junto a su hijo, y el primero que no está junto a su madre. Ha sido un año increíblemente duro para la actriz, que ha perdido a dos familiares directos en poco tiempo. Ella misma recordaba lo duro que fue decirle a su padre que su madre ya no está junto a ellos.