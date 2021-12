Ana Obregón acaba de desvelar a través de sus redes sociales un detalle que desconocíamos hasta ahora. Y es que la actriz ha confesado lo duro que se le hacen los domingos. Para ella son unos días en los que le entra más nostalgia por la ausencia de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020 tras dos años de incansable lucha contra el cáncer que padecía.

«No me gustan los domingos… Parece que la casa se me cae encima y entran la melancolía , la tristeza y el dolor a raudales en el alma. He leído y he meditado todo el día encerrada en mi cuarto..», ha empezado diciendo la actriz, revelando uno de los planes que hace para sobrellevar la tristeza.

Sin embargo, hay veces que esta práctica no le es suficiente y que necesita algo más: «Pero me he arrastrado al gimnasio, no para hacer gimnasia que me aburre sinceramente muchísimo, sino para INTENTAR este nuevo paso de Moon Walker que tanto te gustaba… Y así me siento más cerca de ti… paseando por la luna. #tutorial #dance #moonwalker #quemalmesale«, ha terminado diciendo. Y es que hay un plan que todavía la conecta más con su hijo.

Ana Obregón tiene el mejor plan para conectar con su hijo

Vídeo: Instagram.

El pasado lunes 13 de diciembre hacía exactamente 19 meses que fallecía Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de dos años de incansable lucha contra el cáncer, el joven moría en plena pandemia del coronavirus. La actriz no ha olvidado dedicarle una publicación en sus redes sociales casi a diario. Y cuando se trata de una fecha tan señalada, todavía con más razón. Eso fue lo que hizo el pasado lunes.



Ese día dejó muy preocupados a sus seguidores, dejando claro que sigue siendo muy dura la ausencia de su hijo. Para recordar a su hijo 19 meses después de su fallecimiento escribía: «𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼 🖤 Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: «MAMÁ». Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: «HIJO», empezaba diciendo.

Desea reencontrarse con su hijo cuanto antes

La actriz quiso destacar que el amor de un hijo es el más increíble que ha sentido nunca: «Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre. Mi vida: Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva.

Por tu lección de vida. Por ti… #19mesessinti #hijo #alessforever 💔⭐️».