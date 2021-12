Malas noticias para los seguidores de Ana Obregón. La artista ha dado positivo en coronavirus y no podrá dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol, tal y como estaba previsto. La actriz tenía muchas ganas de repetir la experiencia del pasado año en el que dos mujeres, por primera vez en la televisión española, despedían el año y daban la bienvenida al nuevo. Sin embargo, en esta ocasión no podrá ser por su contagio en la covid-19. La nueva variante Ómicron está dejando datos alarmantes y cada vez son más los españoles que están contagiándose de esta enfermedad. Sin lugar a dudas, este 31 de diciembre será un día desolador para muchos que tendrán que comerse las uvas solos. Aún más si cabe para la actriz.

Ana Obregón ha confirmado, muy apenada, la triste noticia

Este será el segundo año sin su hijo, Álex Lequio, y el primero sin su madre, además también será la primera vez que lo tendrá que pasar sola y completamente aislada por culpa del coronavirus. El encargado de sustituirla será Petrus Jacob, que se pondrá al frente junto a Anne Igartiburu en las Campanadas de La 1. Ana Obregón ha confirmado la noticia muy triste, ya que tenía muchas ganas de volver a enfrentarse a este reto profesional. «Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado . 😢», ha comenzado diciendo.

Ana Obregón ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que se encuentra bien de estado de salud: «Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido», ha continuado explicando. «Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle. ❤️», dice muy apenada.

La presentadora da las gracias a sus compañeros y desvela qué hará con el vestido de sus Campanadas

La actriz quiere que todos sus seguidores se tomen las uvas con sus compañeros. Así lo manifiesta: «Os animo a que toméis Las uvas en @rtve con mi adorada @anneigartiburu y Petrus Jacob , porque mi corazón estará allí con vosotros . Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene«, ha sentenciado en su post. Sin lugar a dudas, esta no será la mejor Nochevieja para Ana Obregón.