Ana Obregón sigue en Miami disfrutando de su nueva etapa. Desde que diera la bienvenida a la pequeña el pasado 20 de marzo a través de una gestación subrogada, la actriz no ha podido ocultar su felicidad. De hecho, de vez en cuando comparte fotos de ella. Este viernes no ha dudado en mostrar los que ha llamado "el selfie de mi vida si mi hijo estuviera aquí".

"Este sería el selfie de mi vida si mi hijo estuviera aquí 💔 Momento con los dos amores de mi vida 💞", ha empezado escribiendo junto a tres nuevas fotos en las que aparece junto a su hija en la cama. En la mesilla de noche podemos ver una imagen de ella junto a su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020 tras dos años de incansable lucha contra un cáncer.

Unos nuevos 'selfies' que llenan de amor a Ana Obregón

La actriz tomó la decisión hace unos meses de iniciar un proceso de gestación subrogada para convertirse en madre y cumplir así "la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", reconoció en su momento. Desde que se hiciera pública la noticia, Ana Obregón ha tenido que lidiar con mensajes bonitos, pero también con críticas: "Momento con los dos amores de mi vida que algunas personas me querían robar, personas tóxicas con un gran problema, una mente cerrada y la boca demasiado abierta. Son pocas y sus palabras que lanzan como cuchillos me hacen cosquillas después de tener que enterrar a mi único hijo. Sin embargo, la mayoría, me lanzáis palabras llenas de empatía y amor que me llegan directas al corazón. Gracias ❤️ #momentos #amoresdemivida #amor #eterno #anita #alessforever 🌟", ha escrito rotunda y segura de que ha hecho lo mejor.

Está inmersa en una etapa de cambios, pero en la que se encuentra feliz. Después de volver a cambiar pañales, Ana Obregón solo tiene palabras bonitas hacia su pequeña, que le ha devuelto la felicidad y las ganas de vivir. Ella se queda con eso y deja de lado las críticas más duras. Su vida en Miami, donde dio la bienvenida a su hija está a punto de acabar, ya que tiene que volver a España. Pero ya junto a ella.

Está a punto de poner rumbo a España de nuevo

Hasta ahora se creía que tenía prevista su vuelta para este mes de mayo, pero tal y como ha podido conocer SEMANA, su retorno está previsto para el próximo mes de junio. Será exactamente el día 14 de dicho mes cuando la volveremos a ver dentro de nuestras fronteras. El motivo de su traslado es la entrevista que tiene programada con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', el programa que presenta en Telecinco. Un encuentro en el que previsiblemente repasará la polémica maternidad de su hija Ana, nacida gracias a la aportación de los gametos de su hijo, Áless Lequio.

El contrato de alquiler de su apartamento en Miami llega a su fin el próximo 16 de junio

Pero en la agenda de Ana Obregón no solo destaca su cara a cara con Bertín en Telecinco. Además, hay otra importante fecha en su calendario que bien podría marcar su viaje de retorno a casa. Y es que, tal y como ha adelantado esta revista en exclusiva, el contrato del apartamento que ha alquilado en Miami finaliza el próximo 16 de junio. Si todo sale según lo planeado, ese día deberá entregar la exclusiva casa que ha convertido en su hogar desde el pasado 13 de marzo en la zona Norte de la ciudad, en primera línea de playa.