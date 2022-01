Días antes de las Campanadas, Ana Obregón dio positivo en coronavirus por lo que se perdió su cita con Anne Igartiburu en la Puerta del Sol. Esto supuso un fuerte varapalo para la actriz, ya que se enfrentaba a las primeras Navidades sin su madre y las segundas sin su hijo, Álex Lequio. «Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado», dijo por aquel entonces. Ahora, y tras guardar la cuarentena en su casa de La Moraleja, confiesa que ha superado el coronavirus. «Por fin he dado negativa en COVID», ha dicho muy emocionado a juzgar por sus palabras.

Ana Obregón desvela cómo han sido sus días de confinamiento en casa

La actriz ha desvelado a través de sus redes sociales la buena noticia. Además, ha revelado cómo ha llevado su positivo en coronavirus: «Esta variante para mí ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos», Sin embargo, aunque a nivel de salud se ha encontrado bien, a nivel mental no ha sido tan fácil superar estos días de aislamiento en casa. Así mismo lo ha revelado ella: «Estar estos 10 días de las Navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie, ha sido una prueba más que me ha puesto la vida», cuenta.

Ana Obregón no ha sido la única de su familia que ha dado positivo en coronavirus. Y es que tal y como ella misma ha confesado, su padre también se ha contagiado de la enfermedad. Por este motivo, también se le ha hecho más cuesta arriba estos días confinada en casa, ya que no podía estar apoyando a su padre en este proceso de lucha contra el covid: «Ni siquiera he podido ver a mi padre que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma».

Ha querido hablar de la importancia de vacunarse

A pesar de que algunos rostros conocidos han mostrado una posición algo negacionista frente a las vacunas que evitan que el coronavirus se complique, Ana Obregón ha querido hacer referencia a la importancia de las vacunas: «Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia». No se ha querido despedir sin dar las gracias a todos los que se han preocupado de ella en estos momentos y ha hecho especial mención a su hijo: «Gracias a todos por preocuparos por mí. ❤️ Tanto cariño me emociona, y estoy segura que alguien en el cielo está todos los días dándoos las gracias por cuidar de su mamá.🙏🏽

#gracias #covid_19 #alessforever 💔», dice.