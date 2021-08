El teléfono de Ana Obregón este martes le avisó de que hace solo dos años estaba junto a las personas que más quería. Una fotografía del 24 de agosto de 2019 en la que aparecía con sus padres y su hijo Álex Lequio le transportó a ese día, no obstante, este encuentro desafortunadamente no volverá a repetirse. Ella misma se ha hecho eco en sus redes sociales, donde se ha confesado para contar qué siente cuando ve esta imagen. Dolida con la ausencia de su madre y de su hijo, la actriz ha compartido una reflexión para que sus seguidores valoren a los seres queridos que todavía tienen al lado. «24 Agosto 2019.. Sentada en ese sofá , a la misma hora y mirando al mismo mar Mediterráneo no os podéis ni imaginar lo que daría por volver a abrazar a mi madre y a mi hijo. Daría el resto de mi vida …», escribe Ana Obregón.