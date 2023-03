Ana Mena y Abraham Mateo responden a los rumores de un supuesto romance entre ellos

Ana Mena y Abraham Mateo, los dos artistas españoles del momento, son buenos amigos desde que eran bien pequeños. Desde siempre, han tenido una envidiable amistad y juntos han conquistado las listas de éxitos musicales gracias a su canción "Quiero decirte". En las últimas horas, los rumores sobre una supuesta relación entre ambos no han dejado de cesar. Era 'Socialité' quien explicaba que habían visto a los dos cantantes besándose y dando rienda suelta a su pasión a la vista de todos hace tan solo unos días. A este respecto, SEMANA ha podido hablar en exclusiva con los dos protagonistas para saber en qué punto se encuentran.

Vídeo: SEMANA

Ana Mena llegaba a la alfombra roja de La Noche de Cadena 100 y no dudaba en responder a todas las preguntas de la prensa. En concreto, desde SEMANA le preguntábamos qué había de cierto en las informaciones que aseguraban que había comenzado una relación con Abraham Mateo. "Es mentira, es como mi hermano, basta en serio...", aseguraba la cantante a esta revista y lo hacía de forma risueña y dándole todo tipo de normalidad. Poco después, hacíamos lo propio con el interprete de "Loco enamorado", aunque sin obtener respuesta puesto que su equipo al escuchar la pregunta se llevaba al artista para que no respondiera. Vea el vídeo para conocer de primera mano las reacciones de los interpretes de "Quiero decirte" al preguntarles por los rumores sobre un posible romance entre ambos.

La amistad entre ambos se remonta a hace muchos años cuando eran tan solo unos niños y coincidieron en el programa de Juan Y Medio. Recientemente, Ana Mena se abría en canal con Jesús Calleja le llegó a contar que la primera vez que se subió a un escenario fue junto a él. "Yo echo la cabeza atrás y muchas veces lo hablamos. Le digo: 'Tú eres consciente de todas las cosas que hemos vivido, éramos inseparables'", llegó a contar. A lo largo de todos estos años, ambos han forjado una bonita amistad y su química sobre los escenario es innegable.

Ana Mena se abrió en canal y así habló de su andadura por Italia

Ana Mena está intentado hacerse un hueco en el mercado italiano. De ahí, todas sus colaboraciones con artistas del país y su participación en el histórico Festival de Sanremo en 2022. "Cuando la gente mira irse fuera de España, pone el ojo en Latinoamérica. Y a mí me llamaba y me llevaba gustando mucho la escena emergente de pop que hay en Europa. Y en especial la italiana porque he mamado mucha música italiana en mi casa desde pequeña. Entonces dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por donde suena la flauta'", llegó a contar en 'Planeta Calleja'.